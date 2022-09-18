疫苗接種｜慈雲山「洗樓」說服17長者打針　楊何蓓茵：多一人保護社會多一分安全

楊何蓓茵(左)昨聯同民政及青年事務局長麥美娟(右)，向90歲的談婆婆(中)解說接種新冠疫苗的好處，最終談婆婆今日親自到流動疫苗接種站打針。(資料圖片)

本港推行新冠疫苗接種計劃逾年，60歲或以上人士已有逾八成接種最少一針。統籌疫苗接種計劃的公務員事務局長楊何蓓茵，一連兩日到慈雲山鼓勵打針。她表示，昨日政府在慈康邨及慈民邨「洗樓」鼓勵長者打針，在到訪的900多戶當中有三成人未打針，當局成功說服其中的17人接種疫苗。

政府一連兩日在慈康邨及慈民邨展開「上門鼓勵長者接種新冠疫苗先導計劃」，楊何蓓茵今日(18日)表示，昨親自上門探訪的其中兩名長者，在聽取其講解後均改變主意，並在今日到屋邨附近特設的流動疫苗接種站打針。另外，分別還有3名和12名「洗樓」後被說服的長者，今日到場打針或使用「疫苗到戶接種服務」。

在屋邨附近設流動疫苗接種站

設於屋邨附近一間小學禮堂的流動疫苗接種站，提供科興疫苗和復必泰疫苗，服務對象亦不限未曾打針的長者，而是歡迎所有要打針的市民。

就政府昨日僅說服到17人打針，楊何蓓茵表示說服長者成功率低乃意料之內，因為不會所有拍門的長者都會突然改變主意，但縱使說服到的數目不大，她稱政府仍會努力去做，「始終多一個人的保護，除了長者本身，整個社會會多一分安全。」

楊何蓓茵：打針後可與兒孫聚會 對長者是最大獎勵

楊何蓓茵續稱，對長者而言打針後能夠與兒孫聚餐、一起過節，已經是最大的獎勵，比現金或其他方式更重要，又認為令長者明白打針好處較金錢誘因適合。政府未來將繼續在黃大仙區及鄰近地區屋邨，宣傳疫苗接種及進行上門接種工作。