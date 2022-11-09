疫苗接種｜楊何蓓茵：復必泰幼兒配方預約率不理想

6個月至4歲幼童今日(9日)起可接種復必泰疫苗幼兒配方。公務員事務局長楊何蓓茵表示，平日預約率不是太高，周六預約率則稍高一點，但仍然是不理想。她又指，目前3歲以下幼童新冠疫苗接種率只有19%，比例令人憂慮。

提供復必泰幼兒配方後料幼童接種率上升

楊何蓓茵在一個電台節目表示，冬季來臨，新冠病毒及流感病毒較活躍，加上不少市民計劃聖誕新年期間舉家外遊，她呼籲家長盡快安排子女最少打兩針，以產生較好的保護力，又提醒兒童一旦在海外受感染，甚至患重症，治療將會很麻煩。她相信，本港可提供復必泰幼兒配方疫苗後，幼童接種率會提升，希望家長不要再等待或觀望太久。

對於12歲以下幼兒和兒童，必須在4間兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，且須提前網上預約，不設「即日籌」。楊何蓓茵解釋，復必泰疫苗幼兒和兒童配方需要特別稀釋程序，疫苗稀釋後只能儲存幾小時，不希望浪費經努力爭取供應的疫苗。她又說，由於不希望混亂，避免「打錯針」，幼兒配方復必泰只在4間中心提供接種服務。

4間兒童社區疫苗接種中心