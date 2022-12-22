疫苗接種｜非港人明起禁接種二價疫苗　私營市場日後或引入新冠疫苗　惟保障基金不涵蓋

復必泰原始、二價新冠疫苗和科興新冠疫苗，日前獲政府批准註冊為香港藥劑製品。政府今日(22日)表示，由於註冊疫苗已具相當的數據支持屬安全有效，符合安全、效能及素質標準，因此政府為接種者提供額外保障所設的保障基金，將不適用於施用註冊疫苗後所引發的非預期嚴重異常事件。

非港人出示證明 可續打二價及兒童幼兒配方

政府明日(23日)起會將復必泰二價疫苗、兒童及幼兒配方疫苗優先免費提供予香港居民接種。非香港居民明起只可繼續免費接種復必泰原始疫苗和科興疫苗，惟之前如已曾在港接種新冠疫苗或已預約打針，出示接種或預約紀錄核實即可繼續打二價、兒童及幼兒配方。

政府解釋，疫苗接種計劃下的復必泰二價疫苗、兒童及幼兒配方疫苗需求及供應，較原始病毒株疫苗緊張，而且補給存貨所需時間較長。考慮到私家醫生、診所及醫院應可望於短期内提供新冠疫苗接種服務，因此調整非香港居民的疫苗接種安排，又稱非香港居民可在本港私家醫生、診所及醫院，自費接受政府疫苗接種計劃以外的新冠疫苗接種服務。

政府發言人表示，政府會密切留意新冠疫苗的接種情況，並根據存量檢視政府接種計劃，需要時調整不同群組的接種優次。