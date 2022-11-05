疫苗接種｜6個月至4歲幼童下周三起可打幼兒版復必泰　4疫苗接種中心明早9時開始預約 (附連結)

政府表示，約9.6萬劑供6個月至4歲幼童使用的復必泰疫苗幼兒配方已運送抵港，由下周三(9日)起，4間兒童社區疫苗接種中心將為6個月至4歲的幼童提供接種幼兒版復必泰服務，家長或監護人可由明早9時開始為幼童進行預約，疫苗接種預約系統網址為booking.covidvaccine.gov.hk。

4疫苗中心不設「即日籌」

政府指，因應復必泰疫苗幼兒和兒童配方需要經過稀釋程序，12歲以下幼兒和兒童必須在4間兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，中心不設「即日籌」，家長須提前網上預約。該4個地點分別是：

香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心 ， 地址：九龍灣承昌道1號香港兒童醫院臨床服務大樓(B座)地下

， 香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心(逢星期二及日) ， 地址：黃竹坑南風徑1號

， 香港中文大學醫院(逢星期二、四及六) ， 地址：沙田澤祥街9號

， 林士德體育館 ， 地址：葵涌興芳路176號

政府續指，年齡6個月至4歲兒童接種第一劑與第二劑復必泰疫苗應相隔8個星期，在知情同意下並考慮個人風險和好處後，有個人需要人士的接種間距可以縮短至最少3星期，而第二劑與第三劑應相隔3個月，政府亦會繼續為學校提供特別預約接種和接送服務。學校可向所屬教育局分區辦事處查詢詳情。

楊何蓓茵：兒童一旦染疫可以非常嚴重

公務員事務局局長楊何蓓茵重申，兒童抵抗力較弱，一旦不幸感染新冠病毒情況可以非常嚴重，康復後，亦有可能出現中、長期後遺症，接種疫苗可以減低重症和死亡的風險，呼籲家長為子女健康著想，盡快為子女預約接種疫苗。