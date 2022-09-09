疫苗通行證降至5歲 9.30前須至少打一針 11月底要打齊兩針

政府進一步擴大「疫苗通行證」涵蓋範圍，5至11歲兒童本月底起最少要接種一劑新冠疫苗、最遲11月底要打齊兩針，否則將不能進入表列處所，當局估計現時有約6.8萬名兒童從未打針。對於兒童未必有手提電話展示疫苗接種紀錄，當局指家長可利用「醫健通」程式展示子女疫苗接種紀錄，「安心出行」程式日後亦將添加功能，供家長一併儲存子女的接種紀錄二維碼。另外，「疫苗通行證」將在11月底開始，12歲或以上人士須劃一打齊三針，第二針後的90日接種間距將不再符合條件。

現時涵蓋12歲或以上人士的「疫苗通行證」措施，適用年齡將於月底下調至5歲。本月30日起，5至11歲兒童要已接種兩劑疫苗，或3個月內已打首針，才可符合「疫苗通行證」下的要求。及至11月30日，他們的接種要求會劃一為兩針。至於曾染疫的兒童，如未打針便要在康復6個月後打兩劑科興或一劑復必泰，已打一針科興的6個月後要打多一劑科興，已打一針復必泰的則毋須再接種。

當局指，沒有智能電話的兒童可出示紙本疫苗接種紀錄，或展示接種紀錄二維碼的相片，做法與現時執行「疫苗通行證」的安排一致。家長現時可在「醫健通」程式內，添加子女為「我的家庭成員」以查閱及出示子女的「疫苗通行證」。「安心出行」程式日後亦將加入新功能，讓家長同時儲存自身及子女的「疫苗通行證」。

局方：兒童有權利健康成長和生存

對於有意見指，措施變相剝削沒有打針兒童的基本權利，醫務衛生局副局長李夏茵表示兒童有權利去健康成長和生存，因此更要呼籲家長帶他們去接種。她續說，病情嚴重和危殆的兒童「一個都唔想見到」、「一個都嫌多」，又指每宗離世個案對其家庭都會造成重創，傷痕不易彌補。現時政府圖書館、體育館等場地，會以行政安排執行「疫苗通行證」，李夏茵未有正面回應相關場所會否一併下降受限年齡至5歲，但稱措施主要想保護兒童自身和其他場地使用者，盼打針能讓他們恢復正常生活。

被問到學校防疫措施能否隨兒童接種率提升而「鬆綁」時，李夏茵稱接種率只是其中一項考慮因素，實際環境還有其他因素要考慮，如社會經濟、疫情發展等。她並說，希望接種率愈高愈好、「最好全民接種」。

12歲或以上 二、三針寬限期縮短

另外，「疫苗通行證」對12歲或以上人士第二和三針的寬限期，本月30日起將由6個月縮短至5個月，換言之今年3月31日至4月30日打第二針的市民，如至月底仍未打第三針，其「疫苗通行證」將在新安排實施首日失效。當局更於11月30日起，劃一12歲或以上人士要打齊三針，才算作符合「疫苗通行證」要求。以現時成人和打科興的青少年第二、三針90日接種間隔計算，他們第二針須在8月31日或之前接種，始能趕及11月30日打第三針；打復必泰的青少年由於第二、三針接種間隔為150日，即他們第二針最遲要在7月2日接種，才能在11月底符合要求。

公務員事務局長楊何蓓茵昨稱，因應「疫苗通行證」適用年齡降至5歲，即日起增加5至11歲兒童接種復必泰疫苗的名額。至於科興疫苗，政府過去兩個月已擴大接種網絡，當局將繼續密切監察接種情況和適當調節。