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2022-06-10 10:51:01

疫苗通行證｜下周一擴至指定醫療處所 關日華：措施是建立免疫屏障保護市民

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瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華。(資料圖片／張逸羲攝)

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華。(資料圖片／張逸羲攝)

衛生防護中心由第五波疫情至今，確定有2人屬二次感染。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今日指，患者康復後的抗體，只針對首次感染的病毒，如病毒的病原體出現變異，或康復者本身的免疫力較差，產生的抗體數量不足或不持久，也有機會二次感染。醫管局專科門診等指定醫療處所，下周一（13日）開始實施疫苗通行證，關日華強調措施是希望建立免疫屏障以保護市民，因為病人抵抗力較低，擔心醫院一旦出現傳播，會一發不可收拾。

至於有意見提出，容許未打針的覆診病人以快速測試結果代替核酸檢測，關日華解釋，政府早前承認快速檢測陽性結果為確診，是因為本港第五波疫情現大型爆發，現時個案回落，快速測試的假陽性機會較高，因此應採用核酸檢測確認結果。

 

「疫苗通行證」適用的指定醫療處所

  • 醫管局專科門診診所
  • 學生健康服務中心及健康評估中心
  • 婦女健康中心
  • 口腔健康教育事務科資源中心
  • 旅遊健康中心
  • 紅絲帶中心
  • 健康促進處地區中心
  • 美沙酮診所
  • 公務員診所
  • 政府牙科診所及牙齒矯正科診所
  • 公務員綜合健康中心
  • 地區康健中心
  • 地區康健站

「疫苗通行證」不適用的醫療處所

  • 急症室
  • 醫管局普通科門診診所
  • 醫管局轄下中醫診所暨教研中心
  • 衞生署母嬰健康院
  • 長者健康中心
  • 學童牙科診所
  • 遺傳輔導診所
  • 遺傳篩選診所
  • 胸肺科診所及X光中心
  • 社會衞生科診所
  • 愛滋病輔導及測試服務
  • 綜合治療中心
  • 兒童體能智力測驗中心
  • 洗腎中心
  • 日間化療中心
  • 老人科日間醫院
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