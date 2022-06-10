疫苗通行證｜下周一擴至指定醫療處所 關日華：措施是建立免疫屏障保護市民

衛生防護中心由第五波疫情至今，確定有2人屬二次感染。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今日指，患者康復後的抗體，只針對首次感染的病毒，如病毒的病原體出現變異，或康復者本身的免疫力較差，產生的抗體數量不足或不持久，也有機會二次感染。醫管局專科門診等指定醫療處所，下周一（13日）開始實施疫苗通行證，關日華強調措施是希望建立免疫屏障以保護市民，因為病人抵抗力較低，擔心醫院一旦出現傳播，會一發不可收拾。
至於有意見提出，容許未打針的覆診病人以快速測試結果代替核酸檢測，關日華解釋，政府早前承認快速檢測陽性結果為確診，是因為本港第五波疫情現大型爆發，現時個案回落，快速測試的假陽性機會較高，因此應採用核酸檢測確認結果。
「疫苗通行證」適用的指定醫療處所
- 醫管局專科門診診所
- 學生健康服務中心及健康評估中心
- 婦女健康中心
- 口腔健康教育事務科資源中心
- 旅遊健康中心
- 紅絲帶中心
- 健康促進處地區中心
- 美沙酮診所
- 公務員診所
- 政府牙科診所及牙齒矯正科診所
- 公務員綜合健康中心
- 地區康健中心
- 地區康健站
「疫苗通行證」不適用的醫療處所
- 急症室
- 醫管局普通科門診診所
- 醫管局轄下中醫診所暨教研中心
- 衞生署母嬰健康院
- 長者健康中心
- 學童牙科診所
- 遺傳輔導診所
- 遺傳篩選診所
- 胸肺科診所及X光中心
- 社會衞生科診所
- 愛滋病輔導及測試服務
- 綜合治療中心
- 兒童體能智力測驗中心
- 洗腎中心
- 日間化療中心
- 老人科日間醫院