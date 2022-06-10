疫苗通行證｜下周一擴至指定醫療處所 關日華：措施是建立免疫屏障保護市民

衛生防護中心由第五波疫情至今，確定有2人屬二次感染。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今日指，患者康復後的抗體，只針對首次感染的病毒，如病毒的病原體出現變異，或康復者本身的免疫力較差，產生的抗體數量不足或不持久，也有機會二次感染。醫管局專科門診等指定醫療處所，下周一（13日）開始實施疫苗通行證，關日華強調措施是希望建立免疫屏障以保護市民，因為病人抵抗力較低，擔心醫院一旦出現傳播，會一發不可收拾。

至於有意見提出，容許未打針的覆診病人以快速測試結果代替核酸檢測，關日華解釋，政府早前承認快速檢測陽性結果為確診，是因為本港第五波疫情現大型爆發，現時個案回落，快速測試的假陽性機會較高，因此應採用核酸檢測確認結果。