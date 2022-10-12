疫苗通行證｜ 何栢良：少於數萬人同時涉及兩款疫苗禁忌症

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，科興及復必泰兩款疫苗均有其藥物標籤，表明涉及的禁忌症，相信本港少於數萬人同時涉及兩款疫苗藥物標籤的禁忌症，又指醫生簽發「免針紙」與醫學報告有分別，因為「免針紙」有法例基礎，簽發時要守法及嚴格遵守政府指引。



何栢良在一個電台節目中表示，就病人本身病患因素方面，除非有關市民曾接種兩款疫苗，否則醫生難以表示有關人士對兩款疫苗皆有敏感情況。另外，本港及外國以大數據分析的研究指出，比較各種長期病患，例如癌症、腎病及皮膚敏感症等打針後的發病比率，與一般背景比率，大致無分別；他又指，如果病人不用住院，可以正常起居飲食，醫生難以表示他未控制好嚴重慢性病患，因為如屬嚴重病情及未受控，按常理就應住院。

當局可考慮引入第三款疫苗

他又指，科興及復必泰兩款疫苗均有其藥物標籤，表明涉及的禁忌症，而同時涉及兩款疫苗藥物標籤的禁忌症市民數量比例很低，相信本港人數不會有數萬人。他強調醫生簽發「免針紙」要按證據，如果隨便填寫病人不宜打針的原因，未必符合衞生署指引，會有後果。社會上仍有市民對疫苗有誤解，應多加鼓勵；就部分市民不適宜接種現時提供兩款疫苗，當局可考慮引入第三款疫苗，作為雙嬴方案。