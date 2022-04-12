疫苗通行證｜再多兩人涉「扮打針」遭廉署起訴

繼早前落案起訴5人涉嫌「扮打針」以獲取疫苗接種紀錄後，廉政公署今日再落案起訴其中一個涉案家庭的一名成員及其家庭傭工。兩人連同5名早前被起訴的被告，現被控兩項修訂罪名，即兩項串謀欺詐罪名，違反普通法。各被告獲廉署准予保釋，以待明日(13日)在觀塘裁判法院答辯。
同案增至7名被告
廉署獲律政司進一步法律意見後，今日落案起訴廖國雄(67歲，建築工入)；以及Mary Ann Villeza Marcelo(39歲，家庭傭工)。至於何嘉雯(34歲，註冊護士)；廖凱殷(42歲，家庭主婦)，及其母親蕭杏儀(70歲，家庭主婦)；廖凱殷父親廖國雄，及廖氏的家庭傭工Marcelo，同被控其中一項串謀欺詐罪名。何嘉雯與來自另一個家庭的兩姊妹，鄭雅怡(30歲)及鄭斯蔚(25歲)，分別為補習老師及小學教師，另被控一項串謀欺詐罪名。案發在今年1月至2月底。案發時，何嘉雯由卓健醫療委派到九龍灣體育館社區疫苗接種中心，在其中一個疫苗接種間擔任兼職疫苗接種護士。卓健醫療禁止社區疫苗接種中心護士為家人及友人接種疫苗，以避免利益衝突。
在2022年2月20日，即「疫苗通行證」全面實施前4天，廖氏一家三人、Marcelo及鄭氏姊妹前往上述社區疫苗接種中心並到訪何嘉雯的疫苗接種間。雖然他們沒有接種疫苗，但卻獲何嘉雯發出疫苗接種紀錄。其中一項經修訂控罪指，何嘉雯、廖氏一家三人及Marcelo一同串謀欺詐衞生署，即不誠實地及虛假地表示廖氏一家及Marcelo均已接種一劑疫苗，誘使衞生署發出四人的疫苗接種記錄。另一項經修訂控罪指，何嘉雯及鄭氏姊妹涉嫌以相類欺詐手法，一同串謀欺詐衞生署發出鄭氏二人的疫苗接種記錄。
主管起回6劑未經使用疫苗
廉署調查發現，廖凱殷及鄭雅怡為何嘉雯的友人，二人曾分別向何嘉雯表示她們擔憂接種疫苗的副作用，以及在「疫苗通行證」實施後，不能進入若干處所。6名同案被告到訪何嘉雯的疫苗接種間後，社區疫苗接種中心主管在存放已使用疫苗針筒的針箱內，起回6劑未經使用的疫苗。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查。卓健醫療、衞生署及負責統籌疫苗接種計劃的公務員事務局在廉署調查期間提供全面協助。