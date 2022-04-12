疫苗通行證｜再多兩人涉「扮打針」遭廉署起訴

繼早前落案起訴5人涉嫌「扮打針」以獲取疫苗接種紀錄後，廉政公署今日再落案起訴其中一個涉案家庭的一名成員及其家庭傭工。兩人連同5名早前被起訴的被告，現被控兩項修訂罪名，即兩項串謀欺詐罪名，違反普通法。各被告獲廉署准予保釋，以待明日(13日)在觀塘裁判法院答辯。

同案增至7名被告

廉署獲律政司進一步法律意見後，今日落案起訴廖國雄(67歲，建築工入)；以及Mary Ann Villeza Marcelo(39歲，家庭傭工)。至於何嘉雯(34歲，註冊護士)；廖凱殷(42歲，家庭主婦)，及其母親蕭杏儀(70歲，家庭主婦)；廖凱殷父親廖國雄，及廖氏的家庭傭工Marcelo，同被控其中一項串謀欺詐罪名。何嘉雯與來自另一個家庭的兩姊妹，鄭雅怡(30歲)及鄭斯蔚(25歲)，分別為補習老師及小學教師，另被控一項串謀欺詐罪名。案發在今年1月至2月底。案發時，何嘉雯由卓健醫療委派到九龍灣體育館社區疫苗接種中心，在其中一個疫苗接種間擔任兼職疫苗接種護士。卓健醫療禁止社區疫苗接種中心護士為家人及友人接種疫苗，以避免利益衝突。