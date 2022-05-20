疫苗通行證｜反駁兩港大學者建議　陳肇始：屬接種「誘因」社會復常必要

兩名港大醫學院教授高本恩及陳德光日前撰文，建議放寬「疫苗通行證」要求，容許60歲以下成年人毋須使用「疫苗通行證」進入指定處所，強調不贊成以脅迫政策向年輕成人「谷針」。食衛局長陳肇始今日在《明報》撰文回應，指政府要考慮構建防疫屏障保護長者和長期病患，以及讓社交及經濟活動復常，「疫苗通行證」能增加接種「誘因」，是讓社會繼續安全以及復常的必要一環。

指 標籤「疫苗通行證」 為 脅迫政策恐減打針意欲

陳肇始續稱，要推動疫苗接種和提升整體接種率，相關醫學界專家解說疫苗效益及鼓勵市民接種，是不可或缺，根據專家意見推行疫苗接種計劃，亦是政府的責任，惟有醫學界人士此時倡議個別年齡群組，可自由選擇接種第三劑疫苗，或標籤「疫苗通行證」為脅迫性的政策，恐怕只會減低接種意欲，重新引起市民的疫苗猶豫，實非合適。

她說，假如政府從一開始便按文章中的觀點，純粹以不同群組效益考慮實施「疫苗通行證」，不難想像個別人士會繼續持觀望態度，希望先由其他人接種去提升整體接種率，結果是接種率很大機會仍舊低迷，又指目前12歲以上第三劑疫苗接種率只有約50%，因此現階段將個別疫苗效益並非最高的群組豁免於「疫苗通行證」之外，有違「疫苗通行證」的原意，亦對已經接種疫苗的市民不公。