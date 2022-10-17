疫苗通行證｜孫東否認「安心出行」過時 指仍助追蹤疫情

早前有專家指「安心出行」已經過時，質疑未能發揮功效，建議政府應果斷取消，創新科技及工業局局長孫東今日於facebook撰文否認「安心出行」過時，指其在病情追蹤方面依然發揮重要作用。

孫東在文中表示，「安心」會記錄使用者最近一段時間曾到訪的地方，若該使用者不幸染疫，可按照衞生防護中心的要求，提供「安心出行」內的出行紀錄，協助中心了解染疫者最近曾經到過的地方及分析密切接觸者，加快控制病毒擴散。他指，若只用「疫苗通行證」，便無法通過染疫者的手機紀錄直接得知染疫近期到過哪些處所，拖慢追蹤其他密切接觸者的速度，因此「疫苗通行證」只有與「安心出行」共同使用，才能達到最佳防疫效果。

疫苗通行證與安心出行共同使用才能達最佳防疫效果

他又以「紅、黃碼」為例，「安心出行」可清楚顯示用戶是否「紅、黃碼」人士，讓用戶清楚知道自己當前情況，同時讓處所提高警覺及協助執法人員核查，系統也能自動統計「紅、黃碼」人士違規進入表列處所的情況，從而達到對相關人士進行有效行蹤管理的目的，指「安心出行」已逐漸演變成一個全民用於抗疫的「綜合服務平台」，除了加入「疫苗通行證」電子版外，亦加入「紅、黃碼」、「檢測登記碼」、「親子針卡」等，都是在「安心出行」平台的基礎上建立，指若沒有「安心出行」這個平台，這些應用程式該如何發揮功效。