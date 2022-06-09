疫苗通行證｜專科門診下周一起實施　病人組織：對病人無法求診感荒謬

醫管局專科門診下周一（13日）開始實施疫苗通行證，政府轄下的指定醫療處所，包括醫管局專科門診診所、婦女健康中心及地區康健中心等13類處所。如未接種疫苗人士，需出示48小時內的陰性核酸檢測結果。

有病人為覆診打疫苗致舊病復發

路向四肢傷殘人士協會主席嚴楚碧在一個電台節目中表示，未接種疫苗的長期病患者或嚴重殘疾人士，只是外出都有困難，出入需要安排復康巴士或陪診人士。如要前往檢測中心，亦需要安排交通，他們都擔心如檢測結果趕不及發出，會影響專科門診的覆診期。所以有仍未接種疫苗的患者寧願選擇不覆診，亦有病人為了疫苗通行證去打針，導致舊病復發，才能獲發豁免接種證明書。她指做核酸檢測對嚴重殘疾人士造成不便，期望可用快測結果代替，又指部分探訪者同時是長期病患，醫院訪客亦要打針的安排會構成影響。

林志釉：不能剝奪市民看醫生權利

香港病人政策連線主席林志釉在本台節目表示，措施嚴厲，即使有病人現在願意接種疫苗，亦沒有足夠時間讓他們接種。他又認為，市民不接種疫苗有很多原因，即使市民無法進入食肆、戲院或酒吧都能有替代方法，但對無法去醫院求診感到荒謬。他認為政府不能用衛生防護原因，剝奪市民看醫生的權利，變相懲罰沒有打針的市民。