疫苗通行證｜市民不滿損公眾利益申覆核被拒　官稱措施平衡各方利害

第五波疫情持續，政府上月底起推行「疫苗通行證」，涵蓋商場、超市和食肆等地方。有市民早前不滿安排，入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭下令將涉及基本民生的場所從通行證適用範圍剔除。高院法官高浩文今(30日)頒下判詞，指表列處所並非市民必須造訪的地方，而措施對未打針者的影響高於已接種者，認為通行證有平衡各方利害，加上並非永久措施，最終駁回司法覆核許可申請。

申請人為羅綺媚，答辯人為特首林鄭月娥、食物及衛生局長陳肇始、創新及科技局長薛永恒，由律政司作為代表。申請書指，疫苗通行證令她無法應考物業代理牌照考試，繼而影響生計，而被禁止進入街市等則令她無法購買食物和日用品。律政司反駁，申請方沒有解釋為何不能接種疫苗，並指未打針的市民可到戶外街市或網購食物，不會影響基本生活，而考試場地不屬於通行證適用範圍，要求參加者打針只是考試方的要求。

官稱表列處所非必要造訪之地

高院法官高浩文聽罷雙方陳詞後頒下判詞，內容提及疫苗通行證的適用處所數量有限，該些處所有較大病毒傳播風險，而且並非市民必要造訪之地，有其他替代選項進行同類型活動及服務，加上通行證列出一系列豁免範圍。判詞提及，疫苗通行證規例非永久措施，將於本年除夕到期，期間可定期檢討或廢除。