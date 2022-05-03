疫苗通行證｜接種紀錄無故消失 安心出行藍碼變紅碼

據了解，無故出現「藍轉紅」問題的「安心出行」應用程式，不論是iOS或Android用家都有遇到；而且即使已更新至最新版本，仍然出現有關問題。

現時，已打齊針的市民把接種記錄加入「安心出行」後，在進入例如食肆、商場等「疫苗通行證」表列處所時，完成掃瞄表列處所的二維碼後，應用程式會顯示一個藍色二維碼（簡稱「藍碼」)，即代表已接種疫苗（或豁免接種疫苗）。至於沒有把針卡加入「安心出行」，在上述情況則會顯示一個紅色二維碼（簡稱「紅碼」)，代表「未有儲存接種紀錄」，市民須出示紙本或電子針卡記錄以供主動或被動查核。

「疫苗通行證」第二階段上周六(30日)起實施，18歲或以上市民要接種兩劑新冠疫苗，才可進入食肆堂食、超市、健身室，以及美容院等表列處所，獲醫學豁免證明書除外。不過，本報接獲打齊兩針、甚至已打三針的市民投訴，指近日使用最新版本的「安心出行」進入表列處所時，應用程式竟然由「藍碼」變成「紅碼」，即代表「未有儲存接種紀錄」，惟檢查後發現有關紀錄完好無缺，即使再三嘗試仍重複出現「紅碼」，令市民進入處所時徒增不便。資科辦指，將推出更新版解決問題。

已打齊三針的市民陳小姐(化名)向本報表示，近日如常使用「安心出行」進入食肆堂食時，應用程式突然顯示出一個「紅碼」，而非往日所顯示的「藍碼」。這個突如其來的「藍轉紅」，令陳小姐感到相當徬徨和尷尬，「職員見掃唔到我張針卡，當然唔俾我入去坐低堂食，叫我一係外賣走，一係就出示紙本針卡俾佢掃，正常人點會隨身袋住張正本周街行？」

接種紀錄憑空消失 電子針卡卻有紀錄

陳小姐續指，由於「紅碼」上方寫有「未有儲存接種紀錄」的字眼，她當下以為自己不小心刪除了接種紀錄，才會出現接種紀錄「憑空消失」的一幕，但她其後發現在「安心出行」應用程式主頁右下方「電子針卡」一欄中，其三針復必泰疫苗接種紀錄卻可正常顯示。於是，陳小姐決定在翌日午飯時間再試一次，但「安心出行」仍然顯示出一個「紅碼」，她只好出示在「電子針卡」一欄中的二維碼，供食肆職員掃瞄後入內堂食。

遇到類似情況的亦包括黃先生(化名)，他近日進入商場時，「安心出行」亦突然出現「紅碼」，即使他重新掃描商場的二維碼，甚至再安裝「安心出行」應用程式，並將針卡加入應用程式，惟「紅碼」一直出現。黃先生說，一直試了近10次，「藍碼」才重新出現：「有咩理由重新裝過，入埋針卡，都可以一時得一時唔得，肯定個程式有bug。」他說，身邊有長者亦遇到同樣問題，形容「佢哋實企喺度，邊識搞咁多嘢？」冀當局盡快推出更新，解決無故出現「紅碼」的問題。

方保僑：或涉手機剩餘記憶體不足

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，日前其與太太外出用膳時，太太亦曾遇過同樣情況。方保僑推測，可能涉及個別手機的型號、當時手機剩餘記憶體不足等原因，故在掃描二維碼後，未能即時自動讀取及展示已儲存的電子針卡，繼而錯誤展示「未有儲存接種紀錄」的紅色二維碼。他說：「呢個程式出錯，要等政府嗰邊推新嘅更新版本先搞得到，建議如果涉及記憶體不足問題，安心出行其實可以只載入若干個月內，最後一針記錄或者康復證明。如果唔係第時打6、7、8針，記憶體會更不足。」

資科辦：本周內推出更新版

資科辦回應本報查詢表示，「安心出行」程式近期推出新版本的運作大致暢順。就有個別市民遇到新版本在一些特殊情況下，程式間歇性會出現未能展示正常二維碼的問題，資科辦已分析有關異常情況及優化程式，並安排在各程式商店上架，以期在本周內推出更新版以解決問題。資科辦強調，市民如在掃描場地二維碼時遇到相關情況，可嘗試再掃一次場地二維碼，或直接按「電子針卡」的圖標以展示二維碼供處所掃描即可，市民進入表列處所的權利並不會受到影響。