疫苗通行證｜政府推出臨時通行證及非本地康復碼

現時在本港接種新冠疫苗的人士，均可獲發接種紀錄二維碼，供進入實施「疫苗通行證」的處所。政府今日(4日)宣布，持有非本地疫苗接種紀錄的人士，可向當局申報有關紀錄及獲取供本地使用的二維碼。

未齊3劑疫苗抵港者可申臨時證

當局另為方便海外抵港但未及在「疫苗通行證」第三階段實施前，接種第三劑疫苗的人士，將向他們發出有效180日的「臨時疫苗通行證」，以替代疫苗接種紀錄進入相關處所，惟強調持有人須在有效期內，盡早接種所需劑量的疫苗。

此外，曾在海外確診並康復的人士，明日起可向政府申報其非本地康復紀錄，以獲發包含其康復身分的非本地疫苗接種紀錄二維碼，有效期為康復日起計的180日。

7月1日後只接受康復二維碼

政府現已更新「安心出行」程式至3.2.3版本，容許市民在程式內儲存「臨時疫苗通行證」。當局重申，非本地康復人士在7月1日起，將不能透過出示海外感染或康復紀錄，代替「康復紀錄二維碼」或已包含其康復身份的疫苗接種紀錄二維碼。

如曾在海外接種本地未有提供的疫苗，而有關疫苗已獲港府認可，他們只需接種表列所需劑量，就會視作符合第二階段「疫苗通行證」的要求。不過，在「疫苗通行證」第三階段下，他們需要在表列指明劑數外，額外接種一針復必泰或科興。