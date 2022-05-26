疫苗通行證｜政府預告端午節長假期加緊巡查　第三階段4類人有不同要求

第三階段「疫苗通行證」將於下周二(31日)起實施，新一輪社交距離措施亦將在下周四(6月2日)生效。政府表示，相關部門在下周二至四的適應期後，於緊接的端午節一連三日長假期視察有關場所，以掌握處所有否遵守相關規定，以及場內人士是否符合「疫苗通行證」要求。

政府提醒，尚未符合第三階段「疫苗通行證」要求的市民，應把握時間接種相應劑量的新冠疫苗，並呼籲合資格打第三針的市民，毋須待「疫苗通行證」6個月寬限期屆滿後才接種。當局指，第三階段「疫苗通行證」實施後，4類人士可符合相關要求：

一般人士：已接種3針或接種第二針6個月內

康復人士：已接種最少兩針、康復後6個月內、康復後打首針6個月內，或已接種一針的12至17歲青少年

外地來港人士：抵港6個月內並持有「臨時疫苗通行證」

獲醫生證明不適合接種疫苗人士，並持有「疫苗接種醫學豁免證明書」

當局指，現行版本的疫苗接種紀錄已包括接種者的出生日期，以及最新接種或康復狀況，市民可透過電子疫苗接種及檢測紀錄系統網站、「醫健通」或「智方便」程式，下載最新版本的疫苗接種紀錄。現行版本的「安心出行」及「驗證二維碼掃瞄器」程式會自動按相關階段「疫苗通行證」的條件，查核所提供的二維碼是否符合要求。