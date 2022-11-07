團進團出｜旅行團「黃碼」期間可入主題公園博物館等 旅議會：增旅行代理商營運空間 (持續更新)

旅議會估計實施初期不會有大量旅客訪港
【17:25更新】旅議會表示，業界認為特區政府提供的針對性安排，可讓旅行代理商在疫情下增加營運空間，為前線旅遊從業員帶來工作機會。旅議會估計有關安排的實施初期，並不會有大量旅客訪港，但有關安排絕對能夠給予外界正面利好的信息，讓海外合作伙伴及旅客知道香港打開聯通國際的旅遊大門，希望他們能將香港作為首選旅遊目的地。旅議會會與特區政府商定具體執行細節和條件，包括指定旅遊景點的範圍、指定餐飲處所需要符合的特別防疫措施，以及接待旅客的工作人員所需遵守的防疫措施等，並會適時作出公布。
姚柏良：業界冀加快復常節奏 年底前可過渡至0+0
旅遊界立法會議員姚柏良歡迎特區政府，接納「團進團出」的建議，豁免入境團旅客的黃碼限制，讓客人可以按旅行社預先向香港旅遊業議會登記的行程，在首3天可到指定食肆用膳，進入博物館和主題樂園等，為入境遊帶來突破。姚柏良指出，國際金融領袖投資峰會、香港國際七人欖球賽等大型國際盛事順利舉行，為盛事重臨起了示範作用，政府進一步放寬入境團防疫要求，有助推動「香港回來了」的正面訊息。業界期待政府可評估各項防疫措施，進一步加快復常節奏，在年底前可過渡至0+0，重建香港盛事之都的美譽。
姚柏良又指，本港旅遊業的復甦道路仍然非常漫長。在疫情前，內地旅客佔入境客近八成，故此與內地未能通關，業務空間仍然是非常有限，整個旅遊產業鏈難以走出低谷。姚柏良希望，政府能持續關注旅遊業的情況，協助業界開拓更大的營運空間，並且在復甦之前，對業界作出適當的扶持和幫助。
旅行團「黃碼」期間可入主題公園博物館 指定餐飲處所分隔區用膳
【17:00更新】抵港人士在入境首3日，持有的「疫苗通行證」會轉為「黃碼」，即禁止進入主動查核的表列處所。政府宣布放寬入境旅行團的防疫限制，容許旅客持「黃碼」期間進入主題樂園、博物館以及寺廟指定旅遊景點，並可在符合特定要求下，到指定餐飲處所的分隔區域用膳。
須確保旅客用「安心出行」
政府又稱，將探討能否容許只在香港短暫逗留的入境旅行團旅客，進行較少的核酸檢測，以及旅程期間每日接受快速測試。持牌旅行社需要先向旅遊業議會登記行程，並承諾嚴格遵守相關防疫措施，包括旅客須使用「安心出行」、工作人員接待旅客期間須全程戴口罩等。
當局解釋，在平衡疫情風險和經濟發展需要的原則下，以及考慮到由持牌旅行社接待、持牌導遊陪同旅行團，有助旅客在遵守防疫措施下進行旅遊活動，相信有助入境旅遊市場逐步有序恢復，為業界提供更有利的營運空間。