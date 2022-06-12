疫苗通行證｜6.13起涵蓋專科門診等13類醫療處所 一文睇清進入要求

「疫苗通行證」上月底已進入第三階，政府公布由明日(13日)起，服務使用者進入醫管局轄下的專科門診、地區康健中心等13類醫療處所時，亦須符合「疫苗通行證」要求，若服務使用者仍未打針或未打齊針，可用48小時內核酸檢測陰性結果代替，他們屆時須按處所人員要求出示相關證明，供處所人員檢查，但無須掃描「疫苗通行證」二維碼。至於訪客，包括照顧者則必須符合「疫苗通行證」要求方可進入處所，不能以核酸檢測代替。 「疫苗通行證」適用的 13 類醫療處所： 1. 醫管局專科門診診所

2. 學生健康服務中心及健康評估中心

3. 婦女健康中心

4. 口腔健康教育事務科資源中心

5. 旅遊健康中心

6. 紅絲帶中心

7. 健康促進處地區中心

8. 美沙酮診所

9. 公務員診所

10. 政府牙科診所及牙齒矯正科診所

11. 公務員綜合健康中心

12. 地區康健中心

13. 地區康健站

不適用於急症室及洗腎中心等 不過，為確保緊急或急切的醫療服務不受影響，「疫苗通行證」安排不適用於提供緊急或急切服務及診治偶發疾病的醫療處所。如服務使用者及訪客進入指定醫療處所是為了領取快速抗原測試套裝、接受新冠病毒病檢測或接種新冠疫苗等，可獲豁免「疫苗通行證」安排。 另外，就部分為服務使用者提供必需服務的醫管局醫療處所，例如洗腎中心、日間化療中心、老人科日間醫院等，該等醫療處所作為防疫措施，現時已因應服務使用者的情況實施同日快速抗原測試安排，「疫苗通行證」安排亦不適用於此類醫療處所。 不受「疫苗通行證」所限的 13 類醫療處所： 1. 急症室

2. 醫管局普通科門診診所

3. 醫管局轄下中醫診所暨教研中心

4. 衞生署母嬰健康院

5. 長者健康中心

6. 學童牙科診所

7. 遺傳輔導診所

8. 遺傳篩選診所

9. 胸肺科診所及X光中心

10. 社會衞生科診所

11. 愛滋病輔導及測試服務

12. 綜合治療中心

13. 兒童體能智力測驗中心