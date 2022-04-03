疫苗通行證｜本月14日起地盤工地須打齊兩針 黃偉綸：95%工友已符合要求

發展局長黃偉綸今在網誌表示，除獲豁免人士外，所有建造業工友、工地人員及其他進入工地人士包括訪客，在4月14日起須接種最少兩劑新冠疫苗，至今已符合相關要求的工友及工地人員佔95%。



政府早前免費提供快速抗原測試（RAT）包予工地人員使用，在3月推行了5次「建造業檢測日」，向業界派發超過50萬個快測包，支援全港合共約1,400個工地、為超過15萬工友及工地人員同時進行檢測。他引述建造業議會主席何安誠指，在疫情最嚴峻日子，檢測日識別初步確診工友的比例為1.8%，而在最後一次檢測日，初陽比例下降至0.1%，證明檢測日的成效非常理想，令工友安心上班。



在「疫苗通行證」安排方面，黃偉綸在網誌指，第一階段於3月7日開始試行，3月14日全面實施，除獲豁免人士外，所有工友、工地人員及其他進入工地人士包括訪客，須接種最少一劑新冠疫苗才可進入工地。第二階段為4月14日，接種要求提升至兩針。至今99%工友及工地人員已接種一劑新冠疫苗，接種兩劑比率亦高達95%。