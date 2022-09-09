疫苗通行證｜李夏茵：家長可展示子女二維碼截圖或針紙照片

政府昨日(9日)宣布，將「疫苗通行證」適用年齡由12歲降至5歲，分兩階段實施。首階段要求5至11歲兒童接種至少一劑新冠疫苗，11月30日起就要打至少兩針。醫務衞生局副局長李夏茵強調，接種疫苗是保護兒童的最好方法，因為第五波疫情以來，有38名3至11歲兒童因感染新型肺炎出現重症，當中31人無接種過新冠疫苗，另外有8宗死亡個案。

目前6.8萬名兒童一針未打

李夏茵在一個電台節目表示，目前有6.8萬名兒童一針未打，新安排分兩階段進行以便為家長預留時間，讓其帶子女打齊兩針。她提到，如兒童未曾打針並擬接種復必泰的話，最遲需要在下月4日接種首針，才能趕及在11月30日接種第二針復必泰。至於擬接種科興的兒童，最遲可在11月1日接種第一針。她說，當局已經增加疫苗接種名額，並會因應需要調節服務量。

李夏茵又承認，要兒童帶「針紙」並不方便，指家長除可帶備兒童的紙本疫苗接種紀錄外，亦可向處所出示子女的「針紙」相片或接種紀錄二維碼的截圖。她提醒，家長可把子女的疫苗證明載入「醫健通」程式，當局並正研究在「安心出行」程式加入同樣功能。

李夏茵：家長可代子女借書、安排戶外活動

被問到未接種疫苗的兒童，被禁止進入公共場所或影響身心健康時，李夏茵形容圖書館和體育館人流較多，重申打針是全方位的保護。如果兒童未打齊針，她建議可由家長代為到圖書館，或改為安排子女到公園、海傍等戶外地方運動，減低受感染風險。