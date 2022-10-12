疫苗通行證｜楊何蓓茵：部門已暫緩執行拒認「免針紙」安排

因「長洲覆核王」郭卓堅入稟，高等法院頒布臨時禁制令，暫緩廢除由7名被捕或被通緝醫生簽發的「免針紙」。公務員事務局局長楊何蓓茵今日(12日)出席活動時表示，各政府部門已暫緩執行要持其他醫生發出的「免針紙」，才能進入部門的決定。

何蓓茵表示，原本由今日起，政府不承認由7名被捕或被通緝醫生發出的「免針紙」，因工作目的進入政府大樓及辦公處所的政府僱員，需持有其他醫生的「免針紙」或已接種疫苗方能進入，但因應昨日法庭頒布臨時禁制令，當局已通知不同部門，不承認「免針紙」安排會暫緩執行。

至於當局是否已刪除2萬張「免針紙」紀錄，楊何蓓茵回應，政府僱員要滿足「疫苗通行證」要求是由部門登記，部門會有相關僱員紀錄，至於中央的「疫苗通行證」紀錄，則由衞生署負責。

籲 計劃外遊家長盡快帶子女打針

此外，身兼統籌新冠疫苗接種計劃的她表示，本港入境檢疫放寬至「0+3」後，部分市民或計劃聖誕及新年帶小朋友外遊，她提醒在外地仍然有病毒流傳，家長應讓小朋友有足夠保護，否則在外遊期間染病，因語言不通或不熟悉醫療系統就會很麻煩，她呼籲計劃帶幼童外遊的家長，應及早帶子女接種疫苗，又指就算家長不外遊，不少專家亦已指出今年冬季可能有另一波疫情，亦可能有流感夾擊，因此家長應要為小朋友做好準備，