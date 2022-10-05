疫苗通行證｜江玉歡質疑政府無權廢除「免針紙」　陳國基：安排「合情合理」

【23:13更新】政府深夜公布，持有相關2萬多張「免針紙」的市民，可到醫院管理局轄下的普通科門診診所，免費進行諮詢或預約諮詢，讓他們按需要諮詢醫生，確定是否可繼續獲得醫學豁免。

【21:45更新】政務司司長陳國基晚上在社交平台不點名回應，指當局廢除「免針紙」做法「絕對是『合情合理』」。他呼籲市民細想，市民若領有未經恰當診症作出臨牀評估而簽發的「免針紙」，因而錯誤延遲接種疫苗，將面對感染新冠病毒後患上重症甚至死亡的風險，公營醫療系統亦將承受這些個案帶來不必要的壓力。陳國基又指，鑑於上述寬限期即將屆滿，政府呼籲相關市民應盡快諮詢其他醫生的專業意見，以評估身體狀況是否適合接種疫苗，醫管局亦已經提供渠道供這些市民接受評估。

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7名西醫涉濫發的2萬多張俗稱「免針紙」的接種豁免證明，將於下周三起失效。選委會界別立法會議員江玉歡質疑，醫務衞生局長盧寵茂無法定權力廢除相關「免針紙」，要求當局交代法律理據。

法例下政府不能以「合理懷疑」為由拒認免針紙

江玉歡今日(5日)在一個電台節目中指，法例第599L章《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》中，有列明「免針紙」的法律定義，但沒有列明政府有權在特定情況下廢除「免針紙」，形容當局做法兒戲和專橫，如同一網打盡，強調如果凡事都要透過司法覆核解決，政府就算勝訴，都會輸掉民意。她又指，普通法奉行「無罪推定」原則，政府不能簡單以一句「有合理懷疑」，就推斷涉事的2萬多張「免針紙」不符合規定。

對於政府表示，不承認相關「免針紙」只屬「疫苗通行證」下的安排，並非直接廢除有關醫生發出的醫學證明書，江玉歡認為是「語言偽術」，指「不承認」與「廢除」並無分別。