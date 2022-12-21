疫苗通行證｜江玉歡質疑政策歧視未齊針市民　醫衞局反駁：安排一直取得平衡

【16:40更新】新增醫衛局回應

政府明日起(22日)撤銷食肆、酒吧及宴會人數上限，但「限聚令」、「口罩令」及「疫苗通行證」則維持。經常關注防疫議題的立法會議員江玉歡今日(21日)在社交平台，以題為《政府怎樣定義「市民」一詞》發文，質疑任何防疫措施如「疫苗通行證」都不能有歧視之嫌，否則有可能違反《基本法》。她並稱，今日會去信醫衞局要求正視及解釋，反問「難道未打齊針的市民不是『香港市民』嗎？」

指任何防疫措施須合乎比例

江玉歡指，醫務衞生局副局長李夏茵曾表示，新一輪放寛措施是想讓「市民」回復正常活動，質疑有關說話是否意味著，未打齊針的市民不是「香港市民」。她強調，任何防疫措施如「疫苗通行證」必須具備必有性、合理性和合乎比例，以及不能有歧視之嫌，否則有可能違反《基本法》第39條，包括《公民權利和政治權利國際公約》以及香港居民享有的權利和自由等。

江玉歡認為，「疫苗通行證」有違兩份公約原則，公約內明確指出人民擁有基本工作及生活權利，不容受到歧視，但當局多番拒絕取消和放寛「疫苗通行證」和其對市民的定義有違公約原則，她將會去信當局要求正視及解釋。日