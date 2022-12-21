疫苗通行證｜江玉歡質疑政策歧視未齊針市民　醫衞局反駁：安排一直取得平衡

【16:40更新】新增醫衛局回應
政府明日起(22日)撤銷食肆、酒吧及宴會人數上限，但「限聚令」、「口罩令」及「疫苗通行證」則維持。經常關注防疫議題的立法會議員江玉歡今日(21日)在社交平台，以題為《政府怎樣定義「市民」一詞》發文，質疑任何防疫措施如「疫苗通行證」都不能有歧視之嫌，否則有可能違反《基本法》。她並稱，今日會去信醫衞局要求正視及解釋，反問「難道未打齊針的市民不是『香港市民』嗎？」
指任何防疫措施須合乎比例
江玉歡指，醫務衞生局副局長李夏茵曾表示，新一輪放寛措施是想讓「市民」回復正常活動，質疑有關說話是否意味著，未打齊針的市民不是「香港市民」。她強調，任何防疫措施如「疫苗通行證」必須具備必有性、合理性和合乎比例，以及不能有歧視之嫌，否則有可能違反《基本法》第39條，包括《公民權利和政治權利國際公約》以及香港居民享有的權利和自由等。
江玉歡認為，「疫苗通行證」有違兩份公約原則，公約內明確指出人民擁有基本工作及生活權利，不容受到歧視，但當局多番拒絕取消和放寛「疫苗通行證」和其對市民的定義有違公約原則，她將會去信當局要求正視及解釋。日
醫衞局：「疫苗通行證」助增接種率 屬放寬措施原因之一
醫務衞生局回覆表示，自政府推出「疫苗通行證」，三劑新冠疫苗的接種率已由2月底的約23%，提升至現時的約83%，認為這是支持政府逐步放寬各項社交距離措施的原因之一。
當局並引述高等法院3月底就「疫苗通行證」司法覆核案的判詞，指法庭已明確表示「疫苗通行證」乃依法規定，亦旨在達到保障公共衞生的合法目的，並與該合法目的有合理關聯，而「疫苗通行證」亦保障本港在公共衞生與限制申請人的個人權利之間，取得合理平衡。
「市民獲取生活必需品有其他選擇」
醫衞局續指，政府推行「疫苗通行證」安排時一直在防疫和巿民日常生活之間取平衡，故巿民在安排下，上班、上學、在指定醫療處所求診或接受治療都沒有受限，他們獲取日常生活必需品時亦能有其他選擇。
港府推行新冠疫苗接種計劃接近兩年，醫衞局根據世界各地和本港經驗，打針既有效預防感染後出現重症或死亡，印證其安全有效的數據亦十分充足。當局引述本港數據指，打齊三針的死亡風險大幅減少，死亡率與未打針者相差27.5倍，重申打針是對抗新型冠狀病毒「其中一個最有效的方法」。
當局強調，現時一老一幼的接種率仍未如理想，政府會繼續推動疫苗接種，務求本港的防疫屏障更為穩固，更能保護重點人群，「讓本港在復常之路更穩步前行。」