疫苗通行證｜江玉歡：政府用「合理懷疑」廢2萬免針紙　法律界朋友譁然　重申法例沒有賦權

一直關注本港防疫措施和政策的選委界立法會議員江玉歡，今日(4日)再在社交網站撰文，質疑政府無權一次過廢除由7名被指涉嫌濫發豁免醫學證明書(俗稱「免針紙」)醫生所簽發的2萬多張「免針紙」，形容做法如同殺一儆百、政府隨意用「合理懷疑」令法律「是可以這般兒戲」，又直言「說穿了，還是間接強迫市民打針」。她又強調法治是香港的基石，亦是一國兩制的重要一環，反問「如今是誰壞了法治」。

江玉歡日前接受本報訪問時提到，法例第599L章並沒有賦予醫務衞生局長盧寵茂權力，去廢除接種新冠疫苗的豁免醫學證明書(俗稱「免針紙」)。她發表題為《何時變得專橫》的文章再次提及有關論點，批評局長一意孤行以「合理懷疑」為由，一併廢除該2萬多張「免針紙」，重申法律沒有為此授權。

對於政府以「合理懷疑」作理由，江玉歡稱若法律可以這麼兒戲，何必要經過繁複的立法程序，更指有法律界朋友對此譁然，認為7名醫生的指控尚且需要舉證，但受影響的2萬多張「免針紙」卻毋須舉證便通通因當局懷疑而一網打盡。作為律師和有份審核第599L章的立法會議員，江玉歡說實在容不下法治社會「有這樣專橫的手段」。

引家長自嘲：天氣轉涼可與子女路邊「嘆」外賣

另外，江玉歡又指「疫苗通行證」適用年齡下降至5歲兒童後，實在有違兒童基本學習權和享有家庭生活權、偏離第599L章下的前提和目的。她慨嘆，政府雖言要護老護幼，但3年疫情下最受苦的亦是「一老一幼」。

江玉歡引述日前一名電台節目嘉賓，說過去3年很多居院舍的長者難與家人見面、鮮有外出活動，儼如活在一個不見天日的監獄，又稱近日有不少家長投訴子女已不能進入公共圖書館、餐廳、不能參與課外活動等。江玉歡批評，這全是政府意料之內，可惜還是一意孤行，又稱有家長說慶幸天氣稍為轉涼，「還可在公園或路邊與兒女『嘆』外賣」。