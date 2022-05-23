疫苗通行證｜深水埗診所被揭賣「免針紙」　豁免180日收7800元

疫情持續，政府推出「疫苗通行證」，市民進入指定表列處所時必須符合特定疫苗接種規定。有市民向《東張西望》報料，揭發有深水埗診所醫生疑違規向市民開「免針紙」並收取天價費用。
一名市民Kelly於3月初確診，當時致電衛生署申報呈報快測陽性結果，電話卻未能打通。Kelly康復後，因「疫苗通行證」將推行，她在朋友的介紹下去了一間位於深水埗診所，希望向醫索取新冠染疫後的康復證明書。該名醫生以她尚未上報衛生署為由，表示無法發出證明，隨後更向她推銷，可以用「另一方式」代為開「免針紙」。
Kelly引述該名醫生稱，可以身體不適如心臟問題等為由，發出「免針紙」，惟該名醫生未有替Kelly做任何身體檢查或索取病歷，而且在發出報告後，醫生即場向她索取5,500元。Kelly聞言就以沒有現金拒絕，後來醫生即時減價表示可以打折收4,600元，並要求先付600元現金，餘額則利用轉帳方式繳付。
豁免180日「免針紙」收7800元
《東張西望》的製作組先利用「放蛇」致電於診所，對方表示可發「免針紙」，但必須親身到診所，「由三千幾到八千幾都有」，並強調要帶現金。隨後製作組派員到該診所「睇病」，醫生稱以「敏感」為原因便可出「免針紙」，亦沒有要求需詳細檢查後才可以發出。當問及價錢時，該醫生則稱，「收$350診金；豁免3個月收$3,800；豁免180日則收$7,800」，並指可以用現金或銀行過數方式繳交。
最後《東張西望》利穎怡及攝製隊表明身份到診所採訪，該名醫生即時發惡指罵《東張西望》攝製隊，說：「Bastard(混蛋)，Get out of here！(離開這裡)請你哋出去，我會報警。」之後還指着攝製隊說：「你哋班人係白痴，癲女人嚟。」還用手機拍下《東張西望》工作人員的樣貌。其後《東張西望》去信醫委會，醫委會則表示不會評論個別事件，並表示可以去信投訴。