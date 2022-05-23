疫苗通行證｜深水埗診所被揭賣「免針紙」　豁免180日收7800元

疫情持續，政府推出「疫苗通行證」，市民進入指定表列處所時必須符合特定疫苗接種規定。有市民向《東張西望》報料，揭發有深水埗診所醫生疑違規向市民開「免針紙」並收取天價費用。

一名市民Kelly於3月初確診，當時致電衛生署申報呈報快測陽性結果，電話卻未能打通。Kelly康復後，因「疫苗通行證」將推行，她在朋友的介紹下去了一間位於深水埗診所，希望向醫索取新冠染疫後的康復證明書。該名醫生以她尚未上報衛生署為由，表示無法發出證明，隨後更向她推銷，可以用「另一方式」代為開「免針紙」。

Kelly引述該名醫生稱，可以身體不適如心臟問題等為由，發出「免針紙」，惟該名醫生未有替Kelly做任何身體檢查或索取病歷，而且在發出報告後，醫生即場向她索取5,500元。Kelly聞言就以沒有現金拒絕，後來醫生即時減價表示可以打折收4,600元，並要求先付600元現金，餘額則利用轉帳方式繳付。