疫苗通行證｜稱保護不能打疫苗的人 袁國勇：全民接種率達95%可取消

袁國勇稱疫苗通行證是保護不能打疫苗的人，並指全民接種率達95%可取消。(資料圖片)

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，如果要復常，要令社區的抗重病屏障穩固，最重要是接種疫苗，強調現時不能取消疫苗通行證。他又說，推行疫苗通行證並非脅逼人打針，而是保護不能打疫苗的人，直言「佢哋走入食肆，無打疫苗惹到真係會死嘅」。

袁國勇在一個電台節目表示，現時呈報個案已不重要，因為有些人即使出現輕微病徵，亦不會呈報。他續說，多少人入院、需要深切治療或死亡，才是重要數字去決定，防疫措施需要收緊或放鬆。他在另一個電台節目稱，現時應取消航班抵港熔斷機制，指出若全港接種率達九成半，抵港人士可改為居家隔離，恢復國際商業活動，但口罩令仍要維持，市民除戶外運動及身處不擠逼的環境外，否則仍需要戴口罩。

疫苗通行證若僅限長者有違公平原則

另外，袁國勇聯同名譽助理教授龍振邦及臨牀助理教授薛達撰文，指疫苗通行證能有效促進疫苗接種，若僅限於長者有違公平原則；加上措施原意旨在保護而非懲罰未接種者，場所負責人執行措施時亦會遇困難，並指因放寬社交距離措施後，或出現群組爆發屬預期內，未接種疫苗人士進入指定處所有風險。

文章又說，當全民接種率達九成半，便可取消疫苗通行證要求，但仍須戴口罩至明年春季，若在今年冬季流感高峰，未有發現比Omicron變種病毒更強的病毒，便可研究放寬戴口罩。