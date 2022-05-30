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2022-05-30 09:54:02

疫苗通行證｜第三階段5月31日起實施 一文看清康復者、未夠期打第三針者接種要求

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疫苗通行證｜第三階段明起實施 一文看清未感染人士及康復人士接種要求 疫苗通行證｜第三階段明起實施 一文看清未感染人士及康復人士接種要求

第三階段「疫苗通行證」明日(5月31日)起開始實施，政府早前提醒尚未符合第三階段「疫苗通行證」要求的市民，盡快接種相應劑量的新冠疫苗。究竟未感染人士和康復人士需接種多少劑疫苗，才可繼續使用「疫苗通行證」，以及針與針之間的寬限期有多久，本報特別整理以下資訊供讀者一文睇清。

根據政府新聞公布，以下人士在第三階段實施後，可繼續使用「疫苗通行證」：

一般人士

  • 已接種3劑疫苗
  • 接種第2劑疫苗6個月內

康復人士

  • 已接種3劑或2劑疫苗
  • 康復後6個月內
  • 康復後接種第1劑疫苗6個月內
  • 12至17歲已接種1劑復必泰疫苗

外地來港人士

  • 抵港6個月內並持有「臨時疫苗通行證」

不適合接種疫苗人士

  • 獲醫生證明不適合接種疫苗人士，並持有「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」
疫苗通行證指定醫療處所

指定醫療處所將實施「疫苗通行證」。(政府添馬台fb圖片)

另外，6月13日起於醫管局專科門診，以及地區康健中心等指定醫療處所，當局亦會實施「疫苗通行證」。

「疫苗通行證」適用的指定醫療處所

  • 醫管局專科門診診所
  • 學生健康服務中心及健康評估中心
  • 婦女健康中心
  • 口腔健康教育事務科資源中心
  • 旅遊健康中心
  • 紅絲帶中心
  • 健康促進處地區中心
  • 美沙酮診所
  • 公務員診所
  • 政府牙科診所及牙齒矯正科診所
  • 公務員綜合健康中心
  • 地區康健中心
  • 地區康健站

「疫苗通行證」不適用的醫療處所

  • 急症室
  • 醫管局普通科門診診所
  • 醫管局轄下中醫診所暨教研中心
  • 衞生署母嬰健康院
  • 長者健康中心
  • 學童牙科診所
  • 遺傳輔導診所
  • 遺傳篩選診所
  • 胸肺科診所及X光中心
  • 社會衞生科診所
  • 愛滋病輔導及測試服務
  • 綜合治療中心
  • 兒童體能智力測驗中心
  • 洗腎中心
  • 日間化療中心
  • 老人科日間醫院
第三階段「疫苗通行證」5月31日起實施。(資料圖片)

第三階段「疫苗通行證」5月31日起實施。(資料圖片)

政府設立電話熱線供查詢「安心出行」程式問題

至於政府資訊科技總監辦公室早前亦宣布，「安心出行」電話熱線在5月23日起投入服務，處理市民有關安裝或使用「安心出行」流動應用程式的查詢，例如程式的功能及更新、儲存及展示「疫苗通行證」等。

熱線電話：2626 3066
辦公時間：每日早上7時至晚上9時
網站：www.leavehomesafe.gov.hk/tc/

除了致電「安心出行」電話熱線外，市民仍可繼續透過「安心出行」專題網頁參閱程式的使用詳情及查詢相關問題，或於每日辦公時間內，到資科辦設於25個港鐵站的流動支援站，就「安心出行」的應用尋求職員協助，服務時間為每日早上9時至下午6時。

25個港鐵流動支援站

  • 西營盤
  • 灣仔
  • 北角
  • 筲箕灣
  • 黃竹坑
  • 南昌
  • 紅磡
  • 九龍
  • 太子
  • 九龍塘
  • 黃大仙
  • 何文田
  • 啟德
  • 牛頭角
  • 上水
  • 大埔墟
  • 大圍
  • 烏溪沙
  • 調景嶺
  • 荃灣西
  • 葵芳
  • 青衣
  • 東涌
  • 兆康
  • 朗屏
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