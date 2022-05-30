疫苗通行證｜第三階段5月31日起實施 一文看清康復者、未夠期打第三針者接種要求

第三階段「疫苗通行證」明日(5月31日)起開始實施，政府早前提醒尚未符合第三階段「疫苗通行證」要求的市民，盡快接種相應劑量的新冠疫苗。究竟未感染人士和康復人士需接種多少劑疫苗，才可繼續使用「疫苗通行證」，以及針與針之間的寬限期有多久，本報特別整理以下資訊供讀者一文睇清。
根據政府新聞公布，以下人士在第三階段實施後，可繼續使用「疫苗通行證」：
一般人士
- 已接種3劑疫苗
- 接種第2劑疫苗6個月內
康復人士
- 已接種3劑或2劑疫苗
- 康復後6個月內
- 康復後接種第1劑疫苗6個月內
- 12至17歲已接種1劑復必泰疫苗
外地來港人士
- 抵港6個月內並持有「臨時疫苗通行證」
不適合接種疫苗人士
- 獲醫生證明不適合接種疫苗人士，並持有「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」
另外，6月13日起於醫管局專科門診，以及地區康健中心等指定醫療處所，當局亦會實施「疫苗通行證」。
「疫苗通行證」適用的指定醫療處所
- 醫管局專科門診診所
- 學生健康服務中心及健康評估中心
- 婦女健康中心
- 口腔健康教育事務科資源中心
- 旅遊健康中心
- 紅絲帶中心
- 健康促進處地區中心
- 美沙酮診所
- 公務員診所
- 政府牙科診所及牙齒矯正科診所
- 公務員綜合健康中心
- 地區康健中心
- 地區康健站
「疫苗通行證」不適用的醫療處所
- 急症室
- 醫管局普通科門診診所
- 醫管局轄下中醫診所暨教研中心
- 衞生署母嬰健康院
- 長者健康中心
- 學童牙科診所
- 遺傳輔導診所
- 遺傳篩選診所
- 胸肺科診所及X光中心
- 社會衞生科診所
- 愛滋病輔導及測試服務
- 綜合治療中心
- 兒童體能智力測驗中心
- 洗腎中心
- 日間化療中心
- 老人科日間醫院
政府設立電話熱線供查詢「安心出行」程式問題
至於政府資訊科技總監辦公室早前亦宣布，「安心出行」電話熱線在5月23日起投入服務，處理市民有關安裝或使用「安心出行」流動應用程式的查詢，例如程式的功能及更新、儲存及展示「疫苗通行證」等。
熱線電話：2626 3066
辦公時間：每日早上7時至晚上9時
網站：www.leavehomesafe.gov.hk/tc/
除了致電「安心出行」電話熱線外，市民仍可繼續透過「安心出行」專題網頁參閱程式的使用詳情及查詢相關問題，或於每日辦公時間內，到資科辦設於25個港鐵站的流動支援站，就「安心出行」的應用尋求職員協助，服務時間為每日早上9時至下午6時。
25個港鐵流動支援站
- 西營盤
- 灣仔
- 北角
- 筲箕灣
- 黃竹坑
- 南昌
- 紅磡
- 九龍
- 太子
- 九龍塘
- 黃大仙
- 何文田
- 啟德
- 牛頭角
- 上水
- 大埔墟
- 大圍
- 烏溪沙
- 調景嶺
- 荃灣西
- 葵芳
- 青衣
- 東涌
- 兆康
- 朗屏