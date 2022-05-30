疫苗通行證｜第三階段5月31日起實施 一文看清康復者、未夠期打第三針者接種要求

第三階段「疫苗通行證」明日(5月31日)起開始實施，政府早前提醒尚未符合第三階段「疫苗通行證」要求的市民，盡快接種相應劑量的新冠疫苗。究竟未感染人士和康復人士需接種多少劑疫苗，才可繼續使用「疫苗通行證」，以及針與針之間的寬限期有多久，本報特別整理以下資訊供讀者一文睇清。

另外，6月13日起於醫管局專科門診，以及地區康健中心等指定醫療處所，當局亦會實施「疫苗通行證」。

政府設立電話熱線供查詢「安心出行」程式問題

至於政府資訊科技總監辦公室早前亦宣布，「安心出行」電話熱線在5月23日起投入服務，處理市民有關安裝或使用「安心出行」流動應用程式的查詢，例如程式的功能及更新、儲存及展示「疫苗通行證」等。

熱線電話：2626 3066

辦公時間：每日早上7時至晚上9時

網站：www.leavehomesafe.gov.hk/tc/

除了致電「安心出行」電話熱線外，市民仍可繼續透過「安心出行」專題網頁參閱程式的使用詳情及查詢相關問題，或於每日辦公時間內，到資科辦設於25個港鐵站的流動支援站，就「安心出行」的應用尋求職員協助，服務時間為每日早上9時至下午6時。

25個港鐵流動支援站