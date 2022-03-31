疫苗通行證｜第二階段與放寬社交措施不銜接　何栢良倡私人機構僱員須打齊針

第五波疫情回落，政府計劃4月21日起分階段放寬社交距離措施，而第二階段的「疫苗通行證」則會於4月30日起實施，要求一般人士接種兩針疫苗才准進入處所。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，第二階段的通行證與放寬社交距離措施的日子不銜接，建議提早至4月21日實施第二階段，並應以完成基本接種計算，即三針科興及兩針復必泰。

何栢良於電台節目指，要求市民完成接種的建議科學化，能有效減少染疫後的重症及死亡機會。他亦建議，在所有私人機構實施通行證，要求於室內工作的僱員完成基本接種，並指若疫情出現反彈，該些人將會是最大機會受感染的群組，要求他們打齊針能提供更好保護。何栢良強調，部分人至今仍不肯打針，是對於疫情和疫苗成效有「根深柢固」的錯判，形容是被「有毒」和虛假的資訊影響。何栢良亦指，政府應該趁清明節下半旗致哀，以表對第五波疫情死者的尊重，並提升市民對疫情影響的認同感。

醫管局危殆嚴重數字低於死亡

何栢良提及，據他計算醫管局每天公布的嚴重和危殆數字，是低於死亡數字，質疑是否有部分患者未能得到合適的醫治，期望當局能更全面公開數據。對於有市民因錯過快速測試申報日期而無法取得證明豁免打針，何相信政府稍後會處理有關問題，強調該些人士染疫是不爭的事實，不應該受行政安排或操作影響，但重申染疫後「打多咗針」是沒有害處。