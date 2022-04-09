疫苗通行證｜街坊買餸來回掃足9次安心出行　區議員：掃齊根本不可行

街市為「疫苗通行證」被動查核的適用處所，但掃碼市民寥寥可數。(夏家朗攝)

將軍澳有不少屋苑都有商場連貫，居民日常生活大多毋須落地面，因此不少區內人士都戲稱將軍澳為「天空之城」。其中，以坑口區為例，街坊如果要到區內唯一的街市買餸，未計中途可能需停低在商場內的藥房或超市購物，單是由南豐商場出發便需先後經過連理街、東港城，以及TKO Gateway 4個商場，連同街市在內，街坊在守法的情況下來回一次，便需要掃描9次「安心出行」二維碼。

本港自2月24日實施「疫苗通行證」以來，市民進出商場必須掃描「安心出行」二維碼，以及接種至少一針新冠疫苗，執法人員則以「被動查核」方式隨機抽查。本報記者日前在區內街坊陪同下，到將軍澳坑口區實地觀察，發現若不經地面行走，到區內唯一街市買餸，短短數百米的步程至少踏足4個商場，來回一轉至少需要掃描9次「安心出行」。有區議員直言市民要掃齊「安心出行」根本不可行，認為當局在執行上需顧及民情。警方則指，「疫苗通行證」生效以來，共巡查20次，期間發出1張告票，並提出2次檢控。

記者日前到上述4個商場觀察，各商場入口均有展示自己的「安心出行」二維碼，部分廣場入口更設有廣播，提醒市民進入必須掃碼，惟掃碼者寥寥可數。在記者觀察的15分鐘內，穿梭人次過百，惟停步掃碼的人無幾。至於TKO街市，在15分鐘內有近80人入內，但不足10人掃碼。

街坊：兩手拿著物品難掃碼

進入街市前有掃碼的鄭小姐表示，當兩手都拿著物品，根本難以拿出手機按「安心出行」的離開鍵，遑論之後經過商場要再掃碼。她又認為，疫苗通行證做法擾民，直言只是擔心被抽查罰款才掃碼。街坊劉先生進入街市時有掃碼，但進入商場則無掃。他稱，商場人流多、步速快，旁人直入，自己自然一同直行直過。但街市門口較小且人多，見有人掃碼，提醒了自己要掃。他稱：「話罰1萬蚊初期大家緊張啲，但去到後期，大家都好似沒再掃，咁我都跟住唔掃。」

西貢區議員方國珊指，將軍澳新市鎮多為連貫式商場，不少市民均會利用商場天橋代替行人路於區內穿梭。她說：「同喺食肆除罩食飯有傳播風險唔同，好多將軍澳區內居民其實只係喺商場經過，逗留時間都唔會超過10分鐘。我覺得政府應該諒解市民，顧及民情，因為出入商場，嘟齊咁多個二維碼根本唔可行。」

警至今共發1告票提出2檢控

警方發言人回覆指，疫苗通行證規例，自2月24日起實施，至本月6日，警方到指明處所報告及巡查20次，當中未有勸喻或警告，只發出過1張告票和2次檢控。至於就《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)，警方則巡查過其他處所共2,899次，勸喻或警告2次，發出186張告票和48次檢控。