疫苗通行證｜公營街市髮型屋下周四起改被動查核 政府重開轄下露營場地及室外康樂設施

疫情逐漸放緩，港府進一步放寬社交距離措施。政府宣布，下周四(17日)起，顧客一般會佩戴口罩的場所，疫苗通行證將由主動查核改為被動查核。其中，疫苗通行證被動查核的場所，包括麻雀天九耍樂處所、理髮店、宗教場所、商場、街市、超市；而主動查核的場所，則包括餐飲處所、酒吧、酒館、電影院、美容院、派對房間、夜總會、卡拉OK、郵輪，以及體育場所等。 政府轄下露營場地重開 另外，政府同時宣布室外體育處所觀眾席、馬場的室外範圍，以及表演場所將容許飲食；健身中心內每12人小組之間相距改為1.5米，並重開政府轄下露營地點，以及及室外康樂設施。

醫務衞生局副局長李夏茵指，政府制定防疫政策會審視個人、場地、活動風險。某些活動風險高就要收緊控制，當局會審視確診走勢、變種病毒株傳播情況、死亡重症情況、醫療體系承受程度、某些可見的外在風險。過去一星期確診維持4,000至5,000宗，輸入個案大致維持10%，每日十多宗死亡，大部分都是未接種疫苗人士。李夏茵又表示，政府現階段不打算解除口罩令。她引述《新英倫醫學雜志》最新美國醫學文獻，當地部分地區撤銷口罩令，15個星期後撤銷口罩令，每1,000人多了45人確診，高出4.5%，口罩可以減低傳播風險。 李夏茵：七欖大部分觀眾不是一老一幼高危群組 被問到七人欖球賽有幾萬人在場內飲食，疫情有否因此上升，李夏茵回應指，七人欖球賽大家只是看到一些無戴口罩飲食的相片，但實際做了很多工作，入場者需要接種疫苗及快測陰性，而且有人核實打針，大部分都不是一老一幼的高危群組。至於能否擴展至全社會，她樂觀可以一步一步放寬，但不同地方的疫情仍然上升，香港現時不宜放寬疫情緊急程度。