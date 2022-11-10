疫苗通行證｜超市街市髮型屋不再主動查核 政府重開轄下露營場地及室外康樂設施

另外，政府同時宣布室外體育處所觀眾席及馬場室外可飲食、表演場所容許飲食、健身中心可以每組12人之間相距1.5米，以及重開政府轄下露營地點及室外康樂設施。

疫情逐漸放緩，港府進一步放寬社交距離措施。政府宣布在顧客佩戴口罩的場所，主動查核改為被動查核疫苗通行證，疫苗通行證被動查核場所，例如麻雀天九耍樂處所、理髮店、宗教場所、商場、街市、超市，而會主動查核則有餐飲處所、酒吧、酒館、電影院、美容院、派對房間、夜總會、卡拉OK、郵輪、體育場所。

醫務衞生局副局長李夏茵指，政府制定防疫政策會審視個人、場地、活動風險。某些活動風險高就要收緊控制，當局會審視確診走勢、變種病毒株傳播情況、死亡重症情況、醫療體系承受程度、某些可見的外在風險。過去一星期確診維持4,000至5,000宗，輸入個案大致維持10%，每日十多宗死亡，大部分都是未接種疫苗人士。

李夏茵又表示，政府現階段不打算解除口罩令。她引述《新英倫醫學雜志》最新美國醫學文獻，當地部分地區撤銷口罩令，15個星期後撤銷口罩令，每1,000人多了45人確診，高出4.5%，口罩可以減低傳播風險。

被問到七人欖球賽有幾萬人在場內飲食，疫情有否因此上升，李夏茵回應指，七人欖球賽大家只是看到一些無戴口罩飲食的相片，但實際做了很多工作，入場者需要接種疫苗及快測陰性，而且有人核實打針，大部分都不是一老一幼的高危群組。背後做了很多工作，至於能否擴展至全社會，她樂觀可以一步一步放寬。不同地方的疫情仍然上升，香港在現時不宜放寬疫情緊急程度。

張竹君：過去一周本地確診數字稍為下降

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，本地過去一周維持約5千宗確診個案，本地數字稍為下降，以Omicron BA.5病毒株為主，而輸入個案繼續升，而死亡個案數字有下降，約0.12%。世衞仍然將新冠病毒定性為「國際關注的突發公共衞生事件」。至於過去一星期老人院確診有所上升，有44間老人院一共73名院友及6位工作人員確診。過去一星期，維持3,000多宗學校確診個案。本地個案仍然是Omicron BA.5為主要感染。

劉家獻：公立醫院的非緊急服務已經恢復正常

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去一星期住院確診病人維持1,930宗，每日有210多宗新增確診病人入院。過去一星期確診嚴重及危殆病人維持70至80人左右。有1,040多人確診經急症室入院，只有6成病人入院原因與新冠病毒有關，其餘4成雖然確診但因為其他醫療問題入院例如自身長期病患、心臟病、中風、骨折等。

劉家獻指，分析60多名公立醫院死亡確診病人，當中3成死亡個案與其他疾病或原因有關，例如末期癌症、心臟病、中風有關，即死亡暫時與新冠無關。大部分死者都是長者，最大104歲，5成人沒有完成接種新冠疫苗。他提醒，病毒在冬季較為活躍，加上進入流感高峰期，加上過去2年沒有出現爆發，今年很大機會出現新冠及流感同時流行。他呼籲市民盡快接種流感疫苗，減低重症及死亡，例如小童、長者、長期病患者。公立醫院的非緊急服務已經恢復正常。