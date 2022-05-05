疫苗通行證｜非本地接種申報平台擬重推　一類人毋須到郵局申臨時證

政府提醒，5月5日或以後入境並須接受強制檢疫的人士，抵港時已會獲發「臨時疫苗通行證」，毋須到郵局獲取。圖為18間指定郵局之一的香港仔郵政局。(資料圖片／羅庸軒攝)

本港現廣泛實施「疫苗通行證」措施，在海外接種非本地新冠疫苗的人士，現可到18間指定郵局申報及取得疫苗接種紀錄二維碼。政府計劃重新推出「網上非本地疫苗接種紀錄申報平台」，現正更新系統功能，詳情將盡快公布。

當局提醒，現在港並持有非本地疫苗接種紀錄的人士，現仍可到指定郵局申報，或稍後在網上平台申報。至於去年9月起已獲發非本地疫苗接種紀錄二維碼的抵港人士，則毋須再前往郵局申報。

「臨時疫苗通行證」只適用5月1日起抵港者

另外，海外抵港人士即日起可申請「臨時疫苗通行證」，其中今起抵港並須強制檢疫的人士，抵港時會在管制站一併獲發通行證。政府表示，由於通行證只適用於本月1日起抵港的人士，故只有5月1日至4日期間入境香港並接受強制檢疫的人士，以及5月1日起從內地或澳門入境而毋須檢疫的人士，才要到指定郵局獲取通行證。

郵政每日處理名額將增至3000

政府指，隨着「疫苗通行證」已進入第二階段及提早於本月底實施第三階段，香港郵政已內部調配人手及增加服務櫃位，今起每日處理名額已由早前的1,200個，倍增至2,400個，下周更會增至3,000個。香港郵政會繼續密切留意相關郵局服務情況，適時檢視人手安排以配合服務需要。