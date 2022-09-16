疫苗通行證｜18歲男持「紅碼」離開住所入食肆罰款8000元

一名18歲男子因違反《預防及控制疾病規例》(第599A章)，今日(16日)於九龍城裁判法院被判處罰款8,000元，是自8月9日「疫苗通行證」加入適用於所有確診2019冠狀病毒病的「紅碼」功能以來，首宗因違反相關規定而被法庭定罪的案件。該名男子8月30日接獲通知，其2019冠狀病毒病檢測結果呈陽性。在其「疫苗通行證」顯示為「紅碼」期間，他於9月3日離開住所，並乘搭公共運輸工具及嘗試進入「疫苗通行證」下的餐飲處所。他被控違反《規例》第32(1)及32(3)條，今日於九龍城裁判法院被判處罰款8,000元。

《規例》訂明任何自知屬指明傳染病感染的人，不得藉着身處任何公共運輸工具、街道、公眾地方、娛樂場所、聚會地方、會社或酒店，或藉着在該處的行徑，而使其他人蒙受感染的危險。違反《規例》會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款10,000元及監禁六個月。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出在確診新型冠狀病毒病期間擅自離開指定隔離地點，使公眾蒙受感染的危險屬刑事罪行。政府對違反相關規例的人絕不容忍，並再次提醒公眾應遵守相關規例。

此外，在持有「紅碼」期間進入《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)下的餐飲處所或其他指明處所，即屬犯罪，最高可被罰款10,000元。衞生署會與其他相關部門合作，嚴肅跟進違規個案，並根據調查結果和證據考慮作出檢控。發言人重申，市民的合作和支持對抗疫工作至關重要。為應對疫情，市民必須嚴格遵守相關規定，減低病毒在社區傳播的風險。