疫苗通行證｜6月13日擴至指定醫療處所 病人組織憂嚴重影響市民使用醫療服務

政府早前宣布，6月13日起於醫管局專科門診，以及地區康健中心等指定醫療處所實施「疫苗通行證」。有病人組織今日（8日）發聲明反對，擔心有關政策將會嚴重影響市民使用有關醫療服務，尤其是輪椅使用者和長期病患者，而且有很病人都因為身體狀況不適合接種疫苗，亦有嚴重長期病患者因擔心疫苗對身體產生不可預計的副作用而不選擇接種，但兩者同樣均不獲得醫療豁免書，因此未能符合有關疫苗通行證的要求而不能到有關的醫療處所接受服務。他們希望政府可考慮暫緩執行有關政策，或容許病人及其照顧者進行即日的快速測試陰性結果，作為進入處所的條件。

政策違背香港多年實施的醫療安全網政策

病人組織認為，即使有關政策容許48小時內陰性核酸檢測結果代替，未接種疫苗的長期病患者必須額外外出進行核酸檢測，這要求亦對他們造成不必要的麻煩及增加外出感染風險，亦會加深檢測站的負荷量，而且對於輪椅使用者到有關處所進行核酸檢測亦不是容易的事情。他們每次出入都要需要安排復康巴士，和陪診人士。另外，對部分長期病患者而言，他們的身體情況未能進行深喉唾液測試，只能依靠糞便檢測，但他們並不能隨時排便以提取樣本作測試，導致無法如期進行核酸檢測以使用指定的醫療服務。

病人組織又指，有關政策亦針對陪診人士，即若果陪診人士不符合疫苗通行條件，他們即使在48小時內進行核酸檢測，仍不能陪伴有關人士進入有關處所。另外，他們亦認為有關政策違背了香港政府多年以來實施的醫療安全網政策，即「不容有市民因經濟困難而得不到適當的醫療照顧」。 現時有關政策卻令到部份市民因為自身醫療困難而得不到適當的醫療照顧，極其諷刺。故希望政府考慮暫緩執行有關政策，或者容許病人及其照顧者進行即日的快速測試陰性結果，作為進入處所的條件。