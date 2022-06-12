疫苗通行證｜6.13起涵蓋專科門診等13類醫療處所 一文睇清進入要求

「疫苗通行證」上月底已進入第三階，政府公布由明日(13日)起，服務使用者進入醫管局轄下的專科門診、地區康健中心等13類醫療處所時，亦須符合「疫苗通行證」要求，若服務使用者仍未打針或未打齊針，可用48小時內核酸檢測陰性結果代替，他們屆時須按處所人員要求出示相關證明，供處所人員檢查，但無須掃描「疫苗通行證」二維碼。至於訪客，包括照顧者則必須符合「疫苗通行證」要求方可進入處所，不能以核酸檢測代替。
「疫苗通行證」適用的13類醫療處所：
1. 醫管局專科門診診所
2. 學生健康服務中心及健康評估中心
3. 婦女健康中心
4. 口腔健康教育事務科資源中心
5. 旅遊健康中心
6. 紅絲帶中心
7. 健康促進處地區中心
8. 美沙酮診所
9. 公務員診所
10. 政府牙科診所及牙齒矯正科診所
11. 公務員綜合健康中心
12. 地區康健中心
13. 地區康健站
不適用於急症室及洗腎中心等
不過，為確保緊急或急切的醫療服務不受影響，「疫苗通行證」安排不適用於提供緊急或急切服務及診治偶發疾病的醫療處所。如服務使用者及訪客進入指定醫療處所是為了領取快速抗原測試套裝、接受新冠病毒病檢測或接種新冠疫苗等，可獲豁免「疫苗通行證」安排。
另外，就部分為服務使用者提供必需服務的醫管局醫療處所，例如洗腎中心、日間化療中心、老人科日間醫院等，該等醫療處所作為防疫措施，現時已因應服務使用者的情況實施同日快速抗原測試安排，「疫苗通行證」安排亦不適用於此類醫療處所。
不受「疫苗通行證」所限的13類醫療處所：
1. 急症室
2. 醫管局普通科門診診所
3. 醫管局轄下中醫診所暨教研中心
4. 衞生署母嬰健康院
5. 長者健康中心
6. 學童牙科診所
7. 遺傳輔導診所
8. 遺傳篩選診所
9. 胸肺科診所及X光中心
10. 社會衞生科診所
11. 愛滋病輔導及測試服務
12. 綜合治療中心
13. 兒童體能智力測驗中心
常見問題
- 問：我點樣先符合「疫苗通行證」要求呢？
答：「疫苗通行證」要求包括已接種所需劑量新冠疫苗、屬政府紀錄上的新冠康復人士註二、或獲醫生證明不適合接種疫苗，並持有相關疫苗接種紀錄（包括康復人士紀錄）或醫學豁免證明書。有關「疫苗通行證」時間表及接種要求，請參閱 2019 冠狀病毒病專題網站。
- 問：我未感染過 2019 冠狀病毒病，而家只係打咗兩針，是否代表我未符合「疫苗通行證」要求呢？
答：如果你未感染過2019冠狀病毒病，在進入專科門診診所時，如已接種第二針但未滿6個月，亦已符合「疫苗通行證」要求；相反，如果你在進入專科門診診所時，接種第二針後已滿6個月，便需接種第三針，才符合「疫苗通行證」要求。
- 問：我已經感染過 2019 冠狀病毒病，現在康復後未滿六個月，我需要打幾多針才符合「疫苗通行證」要求呢？
答：如果你已經感染過 2019 冠狀病毒病，而在進入專科門診診所時康復後未滿六個月，則無論接種過新冠疫苗與否，在現階段無需再接種，亦能符合「疫苗通行證」要求。
- 問：我已經感染過2019冠狀病毒病，現在康復後已滿六個月，而我在感染前未接種過任何新冠疫苗，我需要打幾多針才符合「疫苗通行證」要求呢？
答：如果你已經感染過2019冠狀病毒病，而在進入專科門診診所前已康復滿六個月，並且在感染前未接種過任何新冠疫苗，「疫苗通行證」的要求如下：
i. 你需要已接種第一針，如果在進入專科門診診所前接種的第一針未滿六個月；或
ii. 你需要已接種第二針，如果在進入專科門診診所前接種的第一針已滿六個月。
（已接種一針復必泰疫苗的12至17歲人士，則無需接種第二針。）
- 問：我已經感染過2019冠狀病毒病，現在康復後已滿六個月，在感染前亦已打過一針，我還需要接種額外疫苗，以符合「疫苗通行證」要求嗎？
答：如果你在感染2019冠狀病毒病前已接種過一針疫苗，在進入專科門診診所前已康復滿六個月，便需要接種第二針，才符合「疫苗通行證」要求。（已接種一針復必泰疫苗的12至17歲人士，則無需接種第二針。）
- 問：我已經感染過2019冠狀病毒病，而我感染前已打過兩針，我還需要接種額外疫苗，以符合「疫苗通行證」要求嗎？
答：如果你在感染2019冠狀病毒病前已接種過兩針疫苗，則無需接種第三針，也能符合「疫苗通行證」要求。
- 問：我係專科門診診所服務使用者，如果我未能符合「疫苗通行證」要求，是否可以以同日快速抗原測試代替呢？
答：如果你是專科門診診所服務使用者，你可以出示到訪前48小時內採樣進行的聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測陰性結果證明，以代替「疫苗通行證」要求，但不得以快速抗原測試代替。
- 問：如果我就診前需要到專科門診診所抽血同埋照心電圖，是否需要符合「疫苗通行證」要求？
答：如果你需要在專科門診診所範圍內進行相關程序，便須符合「疫苗通行證」要求或出示到訪前48小時內進行的核酸檢測陰性結果。
- 問：如果小朋友未滿12歲，他們進入專科門診診所時是否需要符合「疫苗通行證」要求？
答：由於現階段12歲以下的兒童被豁免於「疫苗通行證」，所以並不需要符合有關要求。
- 問：如果家屬或陪診人士陪同病人（包括成人及小朋友）前往專科門診診所就診，而又未能符合「疫苗通行證」要求，是否可以以核酸檢測陰性結果代替呢？
答：如果你係專科門診診所服務使用者的照顧者/訪客，就必須符合「疫苗通行證」要求，才可以進入專科門診診所，不能以到訪前檢測作為替代。