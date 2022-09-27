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2022-09-27 17:56:26

疫苗通行證｜7醫生被指涉濫發逾2萬張免針紙　下月起政府視無效 (附醫生名單)

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由醫生戴港盛簽發的「免針紙」將於10月12日失效。(資料圖片／蘇文傑攝)

由醫生戴港盛簽發的「免針紙」將於10月12日失效。(資料圖片／蘇文傑攝)

本港實施「疫苗通行證」計劃逾半年，政府指至今有7名私家醫生涉嫌濫發新冠疫苗接種醫學豁免證明書(俗稱「免針紙」)被捕，據「醫健通」紀錄他們發出的「免針紙」，有2萬多張目前仍在有效期內，佔現時所有仍有效的「免針紙」逾半。當局宣布，相關「免針紙」下月12日起將被視為無效。

已考慮市民需時再諮詢其他醫生

政府表示，有合理理由懷疑該7名被捕私家醫生未有恰當遵從衞生署指引便發出「免針紙」，故將不再接納有關醫生過往發出的「免針紙」，持有人士可按需要諮詢其他醫生，以獲發新一份「免針紙」。考慮到相關市民或需時間向其他醫生求診，故現有「免針紙」可維持有效期至10月12日。

同時，醫務衞生局和衞生署已將相關案件轉交香港醫務委員會跟進。政府會繼續密切監察醫生簽發「免針紙」的情況，如發現異常、違反《香港註冊醫生專業守則》或任何涉及刑事成分的行為，定當嚴肅處理，並會把資料轉交香港醫務委員會及執法部門跟進。政府重申，使用虛假「免針紙」違背政府致力提高疫苗接種率築起防疫屏障的策略。

將失效的「免針紙」簽發私家醫生名單

醫生姓名 專業註冊編號 診所地址
戴港盛 M02491 佐敦彌敦道335號高怡醫務中心8樓
蔡淑梅 M05551 元朗青山公路元朗段25號元朗合益有限公司大樓地下一號
傅元龍 M06445 荔枝角道132B號地下
王秉亮 M07553 柴灣興華(一)邨興華廣場1樓130號鋪
殷錦新 M08484 元朗青山公路元朗段21號元美大廈地下2號鋪
陳凱旭 M13020 觀塘成業街7號寧晉中心27A
林定儀 M13906

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