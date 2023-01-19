疫鎖三年 首有國際郵輪重臨 年內最少16郵輪公司重返香港

本港放寬絕大部分入境防疫措施後，昨迎來3年以來第一艘國際郵輪，接載320名旅客抵港。旅發局表示，至今已爭取最少16間郵輪公司今年重返本港市場，共提供82個航次。港府指，本港旅遊景點本身有一定吸引力，希望吸引郵輪公司選擇本港為母港，並計劃今年內送出早前購入的50萬張機票。另外，政府計劃將備用的7個社區隔離設施，逐步有序地轉作其他非抗疫用途。

事隔3年，本港終再有國際郵輪載客抵港。皇家加勒比集團旗下銀海郵輪的「銀靈號」，昨早7時許載著約320名旅客，徐徐駛入鯉魚門前往尖沙咀海運碼頭，其間由消防船護航和噴水歡迎。

首批旅客完成入境手續後，由文化體育及旅遊局長楊潤雄、旅發局主席彭耀佳等，逐一送上紀念品。銀靈號今趟航程由新加坡出發，途經越南昨抵港，只會在香港停留1日。部分旅客表示，會留港多玩數天，亦有旅客稱會爭取時間在港購物和觀光等，並獲旅發局安排遊覽西九文化區，以及乘搭山頂纜車等。

楊潤雄迎接郵輪旅客後表示，郵輪業有助帶來一批高消費旅客，是旅遊業重要一環，未來會繼續與旅發局做好旅遊推廣，並緊貼與大灣區的合作，希望帶動郵輪業從香港出發或經香港前往大灣區城市。他續說，本港有一定吸引力、具有非常吸引旅客的地方，當局會與旅發局商討如何將吸引郵輪的工作「做得更廣更深」，包括令郵輪公司以本港為母港、設立辦事處等。