疫鎖三年 首有國際郵輪重臨 年內最少16郵輪公司重返香港

本港放寬絕大部分入境防疫措施後，昨迎來3年以來第一艘國際郵輪，接載320名旅客抵港。旅發局表示，至今已爭取最少16間郵輪公司今年重返本港市場，共提供82個航次。港府指，本港旅遊景點本身有一定吸引力，希望吸引郵輪公司選擇本港為母港，並計劃今年內送出早前購入的50萬張機票。另外，政府計劃將備用的7個社區隔離設施，逐步有序地轉作其他非抗疫用途。
事隔3年，本港終再有國際郵輪載客抵港。皇家加勒比集團旗下銀海郵輪的「銀靈號」，昨早7時許載著約320名旅客，徐徐駛入鯉魚門前往尖沙咀海運碼頭，其間由消防船護航和噴水歡迎。
首批旅客完成入境手續後，由文化體育及旅遊局長楊潤雄、旅發局主席彭耀佳等，逐一送上紀念品。銀靈號今趟航程由新加坡出發，途經越南昨抵港，只會在香港停留1日。部分旅客表示，會留港多玩數天，亦有旅客稱會爭取時間在港購物和觀光等，並獲旅發局安排遊覽西九文化區，以及乘搭山頂纜車等。
楊潤雄迎接郵輪旅客後表示，郵輪業有助帶來一批高消費旅客，是旅遊業重要一環，未來會繼續與旅發局做好旅遊推廣，並緊貼與大灣區的合作，希望帶動郵輪業從香港出發或經香港前往大灣區城市。他續說，本港有一定吸引力、具有非常吸引旅客的地方，當局會與旅發局商討如何將吸引郵輪的工作「做得更廣更深」，包括令郵輪公司以本港為母港、設立辦事處等。
議員關注旅遊復甦慢
政府指宣傳成效需時
不過，政府放寬海外入境防疫近一個月後，訪港旅客人數未如預期，有立法會議員關注旅遊業復甦步伐。楊潤雄在立法會大會回應質詢時指，政府過去3年推出涉及約44.8億元承擔額的措施支援旅遊業界，當局又已推出計劃培訓業界人士和密切留意行業人手情況，讓從業員隨著旅遊業有序復甦，逐步重返崗位。他續說，機管局2020年購入的約50萬張機票，正計劃今年內透過不同推廣活動贈送予旅客，細節將適時公布，並稱政府推出宣傳後，需要時間才能見到成效。
至於與內地通關，有議員關注大量跨境巴士正待中國檢驗(中檢)驗車方能復出，或未能在短時間恢復服務。運輸及物流局副局長廖振新回應稱，會加快審核內地牌照和駕駛執照，並有與中檢保持密切聯絡，需要時會考慮加強中檢驗車能力。
疫情方面，本港昨增3,793宗新冠肺炎確診，包括109宗輸入個案，本地個案再多一宗XBB.1.5變異病毒株個案。醫務衛生局長盧寵茂昨書面回覆立法會議員質詢指，除仍運作的竹篙灣社區隔離設施，其餘7個備用的社區隔離設施，將積極考慮逐步有序地轉作其他非抗疫用途。