病人家屬遙距悉手術進度 新西聯網研電子平台 擴至全港公院

病人在「電子健康監測站」可自行量血壓、身高和體重。(羅繼盛攝)

家人在醫院做手術，往往因不知手術室內情況而心亂如麻。醫管局新界西聯網團隊早前開發電子平台，讓病人親友透過網上平台了解手術進展。醫管局未來會將技術推展至全港公立醫院手術室，並融入HA Go手機應用程式使用；聯網亦正研究在深切治療部使用同類平台，讓親友實時得知病人在病房內變化。

智慧手術病者家屬諮詢平台「智慧諮親(Family Link)」由醫院管理局新界西醫院聯網麻醉及手術室服務部研發，2021年先在天水圍醫院試用，隨後推展至屯門醫院和博愛醫院，至今有逾2,000名病人和其家人曾使用。

使用平台的病人主要為須接受半身或全身麻醉手術，術前與麻醉師會面時，獲發登入平台的二維碼和登入資料，病人將資料交予家屬，做手術時，家人透過「智慧諮親」平台了解病人手術進展。即使家屬不在醫院，甚至身處海外，都可登入平台。

屯門醫院副行政總監尹耀宗指，團隊早前向使用者調查，近90%人指平台可幫助親友等跟進病人在手術室的情況和進展，逾70%人非常同意平台能減輕家屬、朋友等候手術時的焦慮。而在疫情期間，平台為病人家屬帶來方便，病人亦感安心。