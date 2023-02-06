病人家屬遙距悉手術進度 新西聯網研電子平台 擴至全港公院

家人在醫院做手術，往往因不知手術室內情況而心亂如麻。醫管局新界西聯網團隊早前開發電子平台，讓病人親友透過網上平台了解手術進展。醫管局未來會將技術推展至全港公立醫院手術室，並融入HA Go手機應用程式使用；聯網亦正研究在深切治療部使用同類平台，讓親友實時得知病人在病房內變化。
智慧手術病者家屬諮詢平台「智慧諮親(Family Link)」由醫院管理局新界西醫院聯網麻醉及手術室服務部研發，2021年先在天水圍醫院試用，隨後推展至屯門醫院和博愛醫院，至今有逾2,000名病人和其家人曾使用。
使用平台的病人主要為須接受半身或全身麻醉手術，術前與麻醉師會面時，獲發登入平台的二維碼和登入資料，病人將資料交予家屬，做手術時，家人透過「智慧諮親」平台了解病人手術進展。即使家屬不在醫院，甚至身處海外，都可登入平台。
屯門醫院副行政總監尹耀宗指，團隊早前向使用者調查，近90%人指平台可幫助親友等跟進病人在手術室的情況和進展，逾70%人非常同意平台能減輕家屬、朋友等候手術時的焦慮。而在疫情期間，平台為病人家屬帶來方便，病人亦感安心。
研同聯網ICU推同類平台
醫管局計劃將平台技術推展至全港所有公立醫院手術室，並融入HA Go手機應用程式。聯網同時研究在屯門醫院和博愛醫院深切治療部(ICU)試行同類技術。尹耀宗指，由於深切治療部所涉數據和資源眾多，須考慮病人和家屬需要，同時避免因太多資料出現「指數疲勞」和增加憂慮。
除了手術資訊平台，新界西聯網亦發展「智慧診所」，透過資訊科技改善門診服務和流程，包括讓醫生經電子平台查看病人的化驗報告，並透過平台通知專科門診護士安排病人診期，毋須牌板交接；病人亦可透過HA Go程式登記和繳費，毋須排隊；並讓病人簽署電子同意書。
設「電子健康監測站」增效率
天水圍醫院和博愛醫院亦自2021年起先後在院內設「電子健康監測站」，讓病人自行量血壓、身高和體重；今年會推廣至全港公立醫院。天水圍醫院副行政總監陶志雄指，過往用紙張記錄病人血壓資料後，醫生診症時要用人手輸入資料，有時遇到病人遺失紀錄，需安排再量度；現時實行「無紙化」後，可減少抄寫工作、增加效率和減少出錯。
新界西醫院聯網「智慧醫院團隊」去年憑「智慧諮親」和「智慧診所」等，獲醫管局頒發「傑出團隊獎」。團隊亦計劃透過醫療物聯網進一步提升醫療質素和效率，包括在急症室和病房供病人穿戴裝置，作健康數據監測、位置追蹤，甚至防跌，醫護人員便可從手機或平板電腦即時獲悉；定位資訊系統亦計劃涵蓋醫療樣本、藥物、儀器等。聯網亦正引入人工智能輔助醫護人員診斷，並透過遙距診症，進一步改善病人看病體驗。