病人組織批醫管局隱瞞意外 議員：判斷事件重要便應公布

最近多宗公立醫院意外，醫管局都要經傳媒查詢後始承認事件。醫管局行政總裁高拔陞昨說，一直按公開、透明原則處理事故，但希望公眾理解醫管局盡快公布事件之前，需時了解詳情和羅列相關資料，又說有要求醫院員工根據早期事故匯報系統，向總辦事處報告問題以作跟進。
醫管局要對公眾負安全責任
現時《醫管局條例》訂明，醫管局須「確保有關人士就管理及掌管公營醫院系統對公眾負責」。香港病人政策連線主席林志釉向本報稱，醫管局應該要向公眾發放有關公院意外的資訊，直言不滿意局方昨就不公布意外的解釋，又認為青山醫院該宗可致命意外已屬隱瞞。他相信，醫院意外後的確有即時通知總部，質疑要求員工呈報與對外發放消息有何關係，「總部點解唔早啲發放？係咪冇人受傷就唔公布？」他促請醫管局，日後應公布會為病人、探訪者和員工構成潛在安全隱患或實際傷害的意外，重申醫管局要對進入處所的公眾負上安全責任。
林哲玄︰醫管局最近係做得唔好
醫療衛生界立法會議員林哲玄形容，醫管局「最近係做得唔好」，認為應該要有人負責判斷意外是否重要並決定是否發布，但不會要求事無大小都公布，「如冇影響人都唔會即時報，細小嘢可以喺年報或季刊講。」
翻查資料，聯合醫院一間手術室上月有手術燈墮下的意外，醫管局在事發翌日始回覆傳媒確認事件。至於青山醫院去年11月冧石屎後，有關相片事隔3個多月上周六(4日)在網上流傳，醫管局翌日才回覆查詢證實。最新的葵涌醫院冧石屎同樣最先有相片在社交網站流傳，當局在事發不足8小時後宣布將會見傳媒交代。