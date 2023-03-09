病人組織批醫管局隱瞞意外 議員：判斷事件重要便應公布

最近多宗公立醫院意外，醫管局都要經傳媒查詢後始承認事件。醫管局行政總裁高拔陞昨說，一直按公開、透明原則處理事故，但希望公眾理解醫管局盡快公布事件之前，需時了解詳情和羅列相關資料，又說有要求醫院員工根據早期事故匯報系統，向總辦事處報告問題以作跟進。

醫管局要對公眾負安全責任

現時《醫管局條例》訂明，醫管局須「確保有關人士就管理及掌管公營醫院系統對公眾負責」。香港病人政策連線主席林志釉向本報稱，醫管局應該要向公眾發放有關公院意外的資訊，直言不滿意局方昨就不公布意外的解釋，又認為青山醫院該宗可致命意外已屬隱瞞。他相信，醫院意外後的確有即時通知總部，質疑要求員工呈報與對外發放消息有何關係，「總部點解唔早啲發放？係咪冇人受傷就唔公布？」他促請醫管局，日後應公布會為病人、探訪者和員工構成潛在安全隱患或實際傷害的意外，重申醫管局要對進入處所的公眾負上安全責任。