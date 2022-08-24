病床調動進第三階段 削非緊急服務 供四千病床

本港新冠肺炎疫情持續上升，昨新增6,654宗確診、有2,139名病人留醫。醫管局即日起啟動第三階段病床調動計劃，預留約2,500至5,000張病床接收確診者，並已削減約兩成非緊急服務。此外，大部分現行社交距離措施會延續至下月7日，並容許持「黃碼」抵港人士明起參與「企業對企業」會議和展覽。
醫管局昨新增310名確診者入院，單日共2,139人留醫。病床調動計劃昨進入第三階段，目標把病床供應逐漸提升至4,000張。醫管局總行政經理李立業形容，今次調整能令病床供應「翻一番」，預料每日能應付的新入院個案，可由現時約300宗增至約600宗。前日重啟的新冠治療中心(亞博館)有200張病床，李立業稱雖有空間增至500張床，但要調配其他人手，或影響其他服務。他表示，不同聯網和醫院已陸續削減非緊急手術、日間服務等，佔整體約兩成。
5校全體或個別班級停課
昨增6,654宗確診當中，本地確診佔6,410宗。多5間院舍呈報共7名院友和員工確診，41名院友要檢疫。學校方面，已放暑假的土瓜灣美雅幼稚園T1嬰幼房，近期有9名學生和3名教師確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，需要託管的幼童仍可回校，而部分未滿2歲的幼童難以戴口罩，料因而有爆發，故其餘15名學生和2名教師要檢疫。天水圍禮賢會元朗嬰兒園和深水埗協康會富昌中心同樣有部分班級有多宗確診，但因學校規模細而建議全校停課；昨還有2校的個別班級要停課一周。
持「黃碼」可去「企業對企業」展覽
政府宣布，現行社交距離措施將大致延長至下月7日，但考慮到業界參與「企業對企業」專題貿易展覽，以及相關活動的性質與上班類同，並有別於其他大規模聚集，決定容許持「黃碼」人士參加，其他涉較多公眾的大型會議或展覽也可向政府申請有關放寬。香港貿發局主席林建岳歡迎政府新安排，認為有助香港與國際恢復正常交往，並期望放寬能一併涵蓋公眾展覽。廠商會會長史立德認為，今次放寬屬好開始和正確方向，期望當局日後再放寬檢疫至7日居家自我監察。李立業呼籲，部分抗疫和隔離措施較年初放寬，但市民的抗疫心態勿放鬆、需保持警覺。
多10名染疫長者離世
另外，昨有10名患者離世，年齡介乎69至105歲，其中3名96至99歲的病人，均在家不適暈倒和不省人事，送院搶救無效死亡。院內感染群組方面，東華醫院內科男女綜合病房近日先後有4名病人、1名員工及2名學護染疫，大埔醫院骨科康復女病房累計4名病人和1名職員確診。