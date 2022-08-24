病床調動進第三階段 削非緊急服務 供四千病床

本港新冠肺炎疫情持續上升，昨新增6,654宗確診、有2,139名病人留醫。醫管局即日起啟動第三階段病床調動計劃，預留約2,500至5,000張病床接收確診者，並已削減約兩成非緊急服務。此外，大部分現行社交距離措施會延續至下月7日，並容許持「黃碼」抵港人士明起參與「企業對企業」會議和展覽。

醫管局昨新增310名確診者入院，單日共2,139人留醫。病床調動計劃昨進入第三階段，目標把病床供應逐漸提升至4,000張。醫管局總行政經理李立業形容，今次調整能令病床供應「翻一番」，預料每日能應付的新入院個案，可由現時約300宗增至約600宗。前日重啟的新冠治療中心(亞博館)有200張病床，李立業稱雖有空間增至500張床，但要調配其他人手，或影響其他服務。他表示，不同聯網和醫院已陸續削減非緊急手術、日間服務等，佔整體約兩成。

5校全體或個別班級停課

昨增6,654宗確診當中，本地確診佔6,410宗。多5間院舍呈報共7名院友和員工確診，41名院友要檢疫。學校方面，已放暑假的土瓜灣美雅幼稚園T1嬰幼房，近期有9名學生和3名教師確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，需要託管的幼童仍可回校，而部分未滿2歲的幼童難以戴口罩，料因而有爆發，故其餘15名學生和2名教師要檢疫。天水圍禮賢會元朗嬰兒園和深水埗協康會富昌中心同樣有部分班級有多宗確診，但因學校規模細而建議全校停課；昨還有2校的個別班級要停課一周。