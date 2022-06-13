病毒殖率增 污水指標升 個案遍多區 疫情難下 確診連續兩日破800宗

本港昨增814宗新冠肺炎確診，連續兩日單日確診超過800宗，衛生防護中心指港大病毒即時有效繁殖率、污水監測指標均有所上升，加上近日個案未見聚集性、遍布全港多區，不排除數字會持續上升。當局又接獲兩間小學呈報共6名學生染疫，兩班學生要停止面授課堂一周；最新爆疫的上環酒吧FLM再多3名顧客和1名員工確診。
核酸檢測和經覆檢的快速測試呈報個案確診數字，昨分別有364宗和450宗，單日總數連續兩日超過800宗，重回4月中水平。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，近日報告的確診個案數量增加，但患者並非聚集在某一個地方、不是單獨一或兩個群組或爆發，而是遍布全港各處，加上港大病毒即時有效繁殖率和污水檢測病毒量的指標亦有所上升，不排除疫情數字會繼續上升。社交距離措施4月中放寬，市面人流增加、活動漸趨頻繁。張竹君指出，第五波估計本港實際感染人數即使高達400萬至500萬人，代表仍有200萬至300萬人未感染，認為只要市民在社區多社交活動，就有感染機會。
昨日學校毋須上課，但衛生防護中心接獲兩間小學呈報個案，馬頭圍香港培道小學2C班有6名學生確診、郝德傑道保良局蔡繼有學校4E班4名有學生確診，兩班要停課一周。張竹君表示，個別學校或因擔心情況而在假日匯報確診情況，若留待上課日一併呈報亦可。
一酒吧波枱疑帶病毒殘餘
酒吧群組方面，中環雲咸街雲明行2樓Racks City酒吧本月4日晚上有18人確診，「疫苗通行證」顯示當晚同時段有逾60名顧客在場，張竹君稱客人有「飲嘢」和打桌球，個別人士亦有跳舞。Racks City群組昨沒有新增個案，但發現場內一個桌球枱的環境樣本呈不確定，料帶有殘餘病毒，其餘18個環境樣本則呈陰性。她又稱，衛生防護中心一般會建議出現爆發的場所停業，被問到未有理會的處所會否有罰則時，僅指暫未見有場所沒有遵從。
同日晚上，上環蘇杭街62號FLM也有爆發，「疫苗通行證」顯示當晚有100多名顧客在場，當局指客人主要「飲嘢多」，酒吧昨多3名顧客和1名職員確診，群組累計17人，年齡介乎22至57歲。至於較早前的LINQ和Shuffle酒吧，繼續沒有錄得新確診，張竹君相信爆發已完結。
當局再發現多16宗本地個案疑帶有Omicron BA.2.12.1病毒，曾出現相關個案的鰂魚涌太古城高山台廬山閣多兩戶5人確診，其餘患者分布全港多區，包括鴨脷洲漁安苑彩安閣、旺角柏景灣6座、大角咀港灣豪庭5座、流浮山深灣畔1座及馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣等大廈。輸入個案昨佔106宗，當局料與來港航班增加有關。
無「疫苗通行證」到專科門診須核酸檢測
另外，醫管局專科門診診所、學生健康服務中心及健康評估中心和美沙酮診所等13類指定醫療處所，今起正式實施「疫苗通行證」安排，未符資格的病人可出示到訪前48小時內的核酸檢測陰性結果取代，惟病人家屬或陪診者不能以檢測結果代替。醫管局總行政經理劉家獻重申，有關措施旨在保護長者及長期病患者，門診會有告示、廣播及派職員協助，又強調安排不適用於急症室和普通科門診診所等。