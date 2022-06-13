病毒殖率增 污水指標升 個案遍多區 疫情難下 確診連續兩日破800宗

本港昨增814宗新冠肺炎確診，連續兩日單日確診超過800宗，衛生防護中心指港大病毒即時有效繁殖率、污水監測指標均有所上升，加上近日個案未見聚集性、遍布全港多區，不排除數字會持續上升。當局又接獲兩間小學呈報共6名學生染疫，兩班學生要停止面授課堂一周；最新爆疫的上環酒吧FLM再多3名顧客和1名員工確診。

核酸檢測和經覆檢的快速測試呈報個案確診數字，昨分別有364宗和450宗，單日總數連續兩日超過800宗，重回4月中水平。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，近日報告的確診個案數量增加，但患者並非聚集在某一個地方、不是單獨一或兩個群組或爆發，而是遍布全港各處，加上港大病毒即時有效繁殖率和污水檢測病毒量的指標亦有所上升，不排除疫情數字會繼續上升。社交距離措施4月中放寬，市面人流增加、活動漸趨頻繁。張竹君指出，第五波估計本港實際感染人數即使高達400萬至500萬人，代表仍有200萬至300萬人未感染，認為只要市民在社區多社交活動，就有感染機會。

昨日學校毋須上課，但衛生防護中心接獲兩間小學呈報個案，馬頭圍香港培道小學2C班有6名學生確診、郝德傑道保良局蔡繼有學校4E班4名有學生確診，兩班要停課一周。張竹君表示，個別學校或因擔心情況而在假日匯報確診情況，若留待上課日一併呈報亦可。