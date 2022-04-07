病毒繁殖率回升 強調現非鬆懈時候 林鄭：日後入「更謹慎」場所或須快測

香港經歷第五波疫情，確診個案數目近期漸見回落，假日再現外出人潮。特首林鄭月娥表示，雖然多項疫情指標均呈現下降跡象，但公共交通出行人次和病毒即時繁殖率最近回升，強調現時確診數字仍然相當高，市民不能鬆懈或掉以輕心。她又呼籲市民周五起連續三天進行「全民快測」，並預告日後放寬措施時，或要求部分人進入或參與需「更加謹慎」的場所和活動時，必須先進行快速測試。

衛生防護中心總監徐樂堅補充，暫未有訂下甚麼活動須要求先接受快速測試，但指本月21日擬放寬社交距離措施時，政府會逐步檢視是否能於特定活動，加入接受快速測試的要求，並期望市民習慣使用，將來可便利整個抗疫工作。

快速測試呈陽性的市民須在24小時內向衛生當局呈報，經分流後或被安排到指定隔離地點。保安局長鄧炳強強調，隔離令必須遵從，如違反隔離令指示是違法行為，須承擔法律責任。現時隔離設施採用小區管理模式，現時每一個房間只會安排來自同一個家庭的人士入住，隔離人士一般不會被安排與其他人入住同一房間。

至於如何確保市民配合全民快速測試，林鄭月娥稱不擔心市民不呈報陽性個案，並指若市民熱切期盼本月21日可放寬社交距離措施，以及希望盡早使用消費券、晚上恢復堂食、多些與親友見面和讓學生復課，只須於連續3日進行快速測試便可帶來「咁大嘅好處」，相信市民仍然會很配合和支持。