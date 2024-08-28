病童及家長照顧壓力大 理大研究︰專科兒科護士起關鍵作用

醫療進步，被診斷為生命有限的病童壽命得以延長，而病童的照顧需要、家長的壓力和負擔，以及醫療資源需求亦增加。19歲的賴君怡小時候被確診為脊髓肌肉萎縮症，經常出入醫院，在成長路上，除獲醫護人員照顧，幸得兒童紓緩服務團隊提供許多幫助和及時資訊。君怡在疫情期間患肺炎，因肺部較弱或令病情變得極嚴重，團隊得知後即時提供建議，如應用甚麼藥物，促進了她的康復。

醫管局2017年制定《紓緩治療服務策略》，指引成人和兒童紓緩治療服務的發展方向。當中闡明應建立有系統的綜合兒童紓緩治療服務。理大護理學院講座教授(高級護理實踐)及醫療及社會科學院副院長黃金月和實務助理教授何美芝領導團隊，於2019至2021年期間，在醫管局轄下的兒科部門訪問了25組受訪者，每組包括一名8至19歲、生命有限的長期病患兒童或青少年、家長和醫療人員，在65次訪談中內容中選取及分析3,784個單元。當中55.8%內容反映了病童和家長在日常生活中所遇到的各種挑戰；16.8%受訪者表達了在疾病管理過程中，多個專業之間需有更好的協調和合作。