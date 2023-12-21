痛症治療中心涉不良營商售 遭23市民舉報 海關查9分店

海關今日（21日）派逾40人搜查一連鎖痛症治療中心的9間分店，並向有關人士查問及檢走文件，暫時未有人被捕。海關指過去數月接獲多名市民舉報，指有連鎖痛症治療中心職員，懷疑以不良營商手法，銷售一些預繳式的療程服務，涉嫌違反商品說明條例；亦有投訴指職員以具威嚇性手法強迫舉報人購買預繳式療程服務。海關指，若發現足夠證據，會採取執法行動。

收到23宗舉報

香港海關版權及商標調查科不良營商手法調查組第二組督察靳子謙表示，截至今日中午，海關共收到23宗舉報，並已成功聯絡所有投訴人，將深入調查每宗舉報個案。另外，到涉事公司位一共9間分店進行調查，及向涉事公司的董事、負責人、職員進行問話，亦在現場取走了一些與舉報人有關的購買紀錄單據、療程合約、相關職員的資料等等，以作進一步調查。