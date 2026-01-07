瘋傳藥房「掉錢包陷阱」 大鈔銀包跌地 網民憶述險中伏經歷

社交平台周一（6日）流傳一間本港連鎖大型藥房出現懷疑「掉錢包陷阱」，一名親歷事件的網民發帖文由憶述經過，懷疑自己險些陷入「撿錢包反被誣陷偷錢」騙局，引起網民熱議及警惕。 facebook群組「紅磡黃埔社區藍圖」周一有網民發帖，稱在一間大型連鎖藥房購物時遇到可疑事件：「喺XX買藥嗰陣，將個籃放喺地上睇貨。期間一名戴口罩嘅男子喺附近徘徊。」正當樓主準備離開時，發現自己的購物籃旁邊，突然多了一個露出大量現金的錢包。相片可見在店舖地板上，有一個殘舊的銀包跌在貨架前面，銀包突出一大疊鈔票，其中一張是500元大鈔。





店員欲撿銀包 可疑男即衝前「亮身份證認領」 機警的樓主當時即感覺與常見的「掉錢包陷阱」騙局十分相似，因而並無觸碰銀包，而是立即呼叫附近店員處理。當店員撿起銀包之際，該名一直在附近徘徊的男子即刻衝上前，並「亮身份證認領」樓主形式對方「反應異常冷靜熟練」，故更懷疑自己險些陷入「撿錢包反被誣陷偷錢」的騙局，懷疑是新型騙術殺入香港。 帖文一出，隨即被網民於facebook及Thread等社交平台瘋傳，大部分認同這很可能是騙局，認為最安全的做法是不要觸碰，直接通知職員或報警：「點解咁大個銀包啲$500會淨係凸個銀碼出嚟咁得意嘅？」、「身份證又唔係放喺銀包入面咁得意」、「咁奇怪？用身份證衝出嚟話銀包係佢，唔係擺埋一齊咩？」、「真係跌落地下， 啲錢都唔會突出嚟㗎， 佢真係好假」、「啲錢點會咁樣跌出嚟呀？肯定係一個局，攞起咗你就後悔」、「建議大家見錢銀一律唔好掂，一係揾店員一係報警。您一掂，對方就有藉口老屈您。永遠保持眼看手勿動，更不要心動。」、「正常跌銀包啲錢會咁樣show 出嚟嘅咩？」、「好彩你講出黎….如果唔係真係會好心執起」。

網民指類似手法有三十年歷史 有人提醒這種手法以往不時出現，已有三十年歷史：「呢啲跌錢黨都有三十年歷史，以前有啲喺海港城近中港碼頭出沒」、「呢一招30年前已經用緊，我個同事就係因為貪心執咗個銀包，畀人呃咗隻鑽撈」、「幾年前係旺角都遇過跌錢黨，佢係我前面行行下跌咗幾張一百蚊，我開聲叫住佢話你跌咗錢，佢又係異常冷靜咁執返，唔該都冇講一句，發現佢附近有另一個男人同佢打眼色！好彩我機警冇幫佢執錢！」、「多年前喺深圳福田遇到過有人刻意喺我面前跌咗一包金，跟住另一個人執起神神秘秘話同我一齊分左佢，我拒絕咗，叫佢自己一個人要晒佢。永遠警戒自己，貪字得個貧」。

有網民亦開玩笑「獻計」，「一腳就踢落櫃底，等佢爬低慢慢執」、「一腳窩利抽射解決晒所有問題」、「我以前係街到遇過呢啲，當時條友同我打對行，佢咋咋底底跌銀包，我又咋咋底底一腳幫佢踢出去馬路」。