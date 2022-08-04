瘧疾｜本港上月至今錄30宗　1人離世體內帶瘧原蟲　全數來自非洲 (更新)

【21:10更新】醫管局因應本港出現瘧疾輸入個案群組，已啟動緊急應變指揮中心，指揮及協調各醫院聯網接收瘧疾病人。

醫管局總辦事處及各聯網管理層，今日(4日)聯同感染控制專家召開相關緊急會議。局方表示，公立醫院會向感染者安排隔離病床及合適藥物作治療，並會密切監察情況適時調動病床及人手。

醫管局已提醒前線醫護人員提高警覺，如病人有旅遊史及出現類似感染瘧疾的徵狀，應即時安排隔離及進行相關檢驗，以確定病人是否感染瘧疾及盡快提供合適治療。另外，醫管局亦已指示各醫院行政部門，要加強滅蚊、杜絕蚊患，防止瘧疾傳播。

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【20:42更新】衞生防護中心表示，上月至今共錄得30宗非洲瘧疾輸入個案，當中一名52歲男子死亡，驗屍報告顯示他帶有瘧原蟲。至於其餘29人，有4人在深切治療部留醫、10人經治理後已出院。

中心指，該30名男病人年齡介乎25至57歲，於7月1日至8月1日期間抵港，其中21人來自幾內亞。中心正進行流行病學調查，並正跟進該些個案的同行人士，對他們進行醫學監察。有病徵者將被送往醫院，而沒有出現病徵者會獲提供血液測試，如發現陽性個案會被送往醫院接受治療。

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【18:22更新】消息指，逾30名非洲抵港人士在指定檢疫酒店接受檢疫期間，懷疑感染瘧疾，病人正陸續安排送院，當中有患者須入深切治療部。

據了解，一間由內地負責跟進非洲工程的公司，早前派遺300至400人前往非洲工作。工人完成工程後，分批經香港返回內地，惟有逾30名工人在油麻地香港海景絲麗酒店、悦品酒店 ‧ 荃灣或荃灣悅來酒店檢疫期間，發現感染瘧疾，已陸續送到附近醫院接受治療。

瘧疾屬法定傳染病 今年首6月錄6宗

瘧疾是一種可致命的嚴重疾病，由寄生蟲引致，常見於非洲、東南亞等熱帶及亞熱帶地區，瘧疾由雌性瘧蚊傳播，瘧蚊叮咬患者後會受感染，再叮咬其他人將疾病傳播。患者的病徵有發燒、發冷、頭痛等，併發症包括貧血、痙攣和器官衰竭。

根據法例第599章《預防及控制疾病條例》，瘧疾是須呈報傳染病，今年首6個月本港共錄得6宗，2019至2021年分別錄得17宗、7宗和4宗。