瘧疾｜58患者留院1危殆　謝展寰：本地風險非常低

本港近期錄得多宗由非洲輸入的瘧疾個案，由上月1日至今衞生防護中心共錄得75宗輸入個案及約3宗懷疑個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，現時已知屬感染人士同行者的抵港旅客，會獲安排到灣仔香港麗悅酒店集中檢疫，但承認房間有限，未來會考慮是否指定多一間酒店供相關旅客檢疫。

入住隔離病房非防瘧疾人傳人

醫管局公布，截至今日(7日)中午12時，維持58名感染瘧疾病人留醫，當中1人危殆、2人嚴重。醫管局總行政經理劉家獻稱，安排他們到隔離病房並非擔心瘧疾會人傳人，而是他們本身正處於海外返港檢疫期，又稱部分病人同時染有瘧疾和新型肺炎。他表示，公立醫院已整體提升蚊患處理措施。

政府十分關注近日瘧疾情況，食環署因應近日外地輸入個案，已加強高風險地區的病媒防治工作，包括進行病媒調查、加強患者曾訪地點兩公里範圍內河流溪澗的病媒防控工作，如機場、相關檢疫酒店、檢疫中心和醫院等。

不能因風險低掉以輕心

環境及生態局長謝展寰今日到葵涌瑪嘉烈醫院附近山坡，視察食環署以大型機械超低微量噴灑器施放殺蟲劑，以及用超低微量噴霧器噴灑殺蟲劑等滅蚊措施。他指，傳播瘧疾的按蚊在港並不常見，出現本地傳播風險非常低，但強調瘧疾可致死，當局不能因為風險低便掉以輕心。

當局指，未受污染的山溪為瘧蚊滋生的環境，食環署分區環境衞生辦事處人員每星期會視察瘧疾病媒監控區內約600條受監控溪流，並進行河道疏理工作及在適當位置施放蘇雲金桿菌式雙硫磷等殺幼蟲劑。