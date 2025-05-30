癌婦墮借貸騙案失1.1萬保證金 傳裸胸照再遭勒索10萬元 丈夫報警

騙徒會透過WhatsApp聯絡受害人，自稱是某知名財務公司或銀行的職員，可提供「免擔保」、「低息貸款」等條件，令有財務需要的市民跌落陷阱。一名46歲居西半山的婦人早前在社交應用程式認識一名男子，對方表示可提供低息貸款，因事主急需款項治病，於是按指示交出1.1萬元保證金，及胸部裸照給對方，之後被人以相片勒索10萬元，事主懷疑受騙，由丈夫報警。
警方於周三下午接到46歲女事主的丈夫報案，指妻子疑墮騙案。據了解，女事主急需款項醫治乳癌，早前接到經WhatsApp一名自稱財務公司職員聯絡，對方聲稱能夠提供低息貸款。事主表示有興趣借貸後，按指示經轉數快轉帳1.1萬元到指定戶口作保證金，同時亦傳送一張沒有容貌的胸部裸照來作審查證明。至周三當日，騙徒聯絡事主要求10萬元，否則會將其裸照發上社交平台，女事主懷疑受騙於是由丈夫報警， 案件列為詐騙及勒索。
假冒銀行或財務公司職員低息貸款騙案已非新招，騙徒隨機聯絡受害人，訛稱可快速批核、免擔保、低息貸款等條件，吸引有財困市民「落搭」。當事主表示有興趣後，騙案會以各式藉口，要求事主交出身份證號碼、住址、銀行戶口，甚至自拍照，同時亦會要求先支付手續費、保證金，部分更會製造緊迫感聲稱名額有限、即日截止，令事主沒有思考時間作出決定。部分騙徒為加強「真實感」會與受害人一同前往假律師樓辦手續，取得受害人款項後即失聯。
警方呼籲，如收到自稱銀行職員來電或即時訊息，應主動向銀行核實對方身份，當中可以瀏覽香港銀行公會網頁，核實銀行來電的真偽；又提醒銀行職員絕不會轉介顧客到律師樓辦理借貸手續，或到其他財務公司借貸或簽署文件，亦不會要求顧客到非銀行分行的地方辦理借貸手續或簽署合約；市民簽署任何合約或文件前必須先清楚了解其內容及細節；切勿隨意向陌生人透露個人資料。