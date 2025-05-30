癌婦墮借貸騙案失1.1萬保證金 傳裸胸照再遭勒索10萬元 丈夫報警

騙徒會透過WhatsApp聯絡受害人，自稱是某知名財務公司或銀行的職員，可提供「免擔保」、「低息貸款」等條件，令有財務需要的市民跌落陷阱。一名46歲居西半山的婦人早前在社交應用程式認識一名男子，對方表示可提供低息貸款，因事主急需款項治病，於是按指示交出1.1萬元保證金，及胸部裸照給對方，之後被人以相片勒索10萬元，事主懷疑受騙，由丈夫報警。

警方於周三下午接到46歲女事主的丈夫報案，指妻子疑墮騙案。據了解，女事主急需款項醫治乳癌，早前接到經WhatsApp一名自稱財務公司職員聯絡，對方聲稱能夠提供低息貸款。事主表示有興趣借貸後，按指示經轉數快轉帳1.1萬元到指定戶口作保證金，同時亦傳送一張沒有容貌的胸部裸照來作審查證明。至周三當日，騙徒聯絡事主要求10萬元，否則會將其裸照發上社交平台，女事主懷疑受騙於是由丈夫報警， 案件列為詐騙及勒索。