登退役巴士拋煙蒂致4車焚燬　16歲巴士迷認縱火還押候判

案情指，事發地點為公庵路白沙村的一個室外停車場，當時涉案的富豪奧林比安型號及亞歷山大丹尼士型號雙層巴士停泊於該處，兩車分別價值7.5萬元和8萬元。由於車輛沒有入油而無法啟動，停車場業主兼車主譚孟誠遂沒有鎖上車輛。

現年17歲的被告陳喆昊，去年11月6日聯絡車主並邀約其出售其中一輛巴士，車主回覆售價後建議被告自行到場查看。4日後，被告早上11時許報案指停車場發生火警，他其後向警方透露曾登上亞歷山大丹尼士巴士下層吸煙和把煙蒂拋向後方，在警誡下自稱巴士迷，並相信起火只因自己沒有弄熄煙蒂，本身無意焚燬巴士。至於同案被波及的兩輛私家車，其中一輛價值3.9萬元。

求情指及早認罪與無使用助燃物品

辯方透露，被告最少有4項刑事定罪紀錄，包括不小心駕駛、在被判感化令期間干犯窺淫罪而判入更生中心等，求情指被告有及早認罪、沒有使用助燃物品和沒有離開現場即時報警。