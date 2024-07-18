登革熱｜本港今年暫錄37宗個案　衞生防護中心稱暑假增輸入個案機會

衞生防護中心及食環署公布本地登革熱與病媒情況，今年至今暫錄得37宗登革熱個案，3宗為本地個案。衞生防護中心傳染病處首席醫生吳東尼不排除稍後會有更多感染個案，籲市民無論在港或海外亦要提高警覺，外遊巿民回港後14天內亦要繼續採取防蚊措施如噴蚊怕水，以免增加登革熱在本地傳播風險。 提醒外遊要注意防蚊 中心表示本港今年至今暫錄得37宗登革熱個案，其中34宗為外地輸入，大部分患者曾於潛伏期內到訪東南亞國家如印尼及泰國。吳東尼指，正值暑假旅遊旺季，市民在外地感染的風險增加，增加輸入外地感染個案機會；提醒外遊時注意防蚊，回港後14天內亦要繼續採取防蚊措施，如噴蚊怕水，以免進一步增加登革熱本地傳播風險。

天瑞邨六周監察期再無相關個案 本港今年已錄得3宗本地個案，其中6月錄得的兩宗有流行病學關連的本地感染個案，患者均居於天水圍天瑞(一)邨。吳東尼表示，患者住所距離相近，邨內很大機會曾出現本地登革熱傳播，中心採取主動個案追蹤，成功聯絡5,200名該邨居民，亦為患者家人及曾出現病徵的區內居民作血液檢測，個案檢測全為陰性，惟他強調，不排除帶有登革熱病毒的白紋伊蚊仍活躍於天水圍區；食環署於天水圍做多次霧化殺蚊、幼蟲控制、施放捕蚊器等滅蚊工作，食環署防治蟲鼠事務諮詢組蚊類風險評估及諮詢小組主管曾智欣表示，患者到訪的地點之白紋伊蚊均沒有發現登革熱病毒。

中心指，經多輪滅蚊工作，六星期監察期內再沒有出現相關連個案，相信風險期已結束。但6月份全港各區有14%誘蚊器都發現白紋伊蚊，反映作為登革熱病媒的白紋伊蚊在香港分布廣泛。 近八成不認識昆蟲驅避劑有效成分 另外，中心今年1至2月期間以電話訪問2,000名18歲或以上市民，當中只有29.9%受訪者能正確指出「無症狀感染登革熱人士也可以將病毒傳播給蚊子」，另亦有77.6%市民不認識昆蟲驅避劑的有效成分，98.8%市民不知道防蚊成份避蚊胺(DEET)的建議濃度為10%至30%，更有70%市民不會在購買驅蚊劑時查看成分，反映市民對蚊傳播疾病的傳播途徑、併發症及預防措施等認識較低。