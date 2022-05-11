發奮拾信心入大學做科研 新移民生：多重身份助實踐抱負

新移民學童來港，成長路上除要克服學習進度與同窗距離，社交也是一重障礙。深圳出身、小一來港的郁天翔(Tommy)則憑考得佳績、努力運動加入校隊及積極參與畫劇活動等，加強自信一路走來，成功考入科大生物科技相關學位課程。他小時候患𠱼喘及支氣管炎，有感醫藥費昂貴，冀將來從事研究工作，降低藥物成本。

Tommy小一由父親帶來港與母親一家團聚，有口音的他，本來未有被同學質疑出身，直至一次打針經歷。他憶述當時在禮堂等候打針，但遲遲未輪到他，有見同學一個個打針，自己心急，有感被針對，向老師詢問後獲告知好像找不到他的針卡，他解釋他的針卡由內地當局發出，與同學的香港衛生署發出針卡有別。老師之後找回，卻當着全班面前稱「唔好意思，我唔係好認得大陸針卡」，後來感自尊心受創，同學也用嘲笑口吻稱呼他「大陸仔」，更指他「大陸落嚟」，不願分享小食等。他一度感為何自己要內地出生，不能正常做香港人。

日常學習生活中，Tommy除要克服深港兩地英語教育差異，也有文化差異要克服。他憶述同學邀請他玩「猜皇帝」，但他不明白，不理解為何不只稱呼為包剪揼；在公園不懂得跟其他小朋友玩兵捉賊，又被嫌棄拖累。不過有硬性子的他，愈被看低愈冀證明自己，在父母努力輔導功課、陪伴收看英文電影，加上小三與好老師鼓勵，小四考得全班第一，亦跟同學踢足球融入其中，更加入足球校隊，笑指「唔敢睇唔係你，無人再串我」。他稱印象最深是一個聖誕節前後一星期，5日特別活動也有在全校面前出面的戲份，笑指「感自己很威」，建立了自信心。後來文憑試不但英語會話拿下5**，又以27分優異成績考入科技及管理學雙學位(生物科技)，又曾在金管局實習。

成長路上克服身世不同，今日的Tommy回想已不再對自己內地出生感不幸，而是有自豪感。他認為更熟悉內地的他，讓他在與大灣區交流、發展等有更大優勢，了解內地人生活方式，溝通也較易。而在港成長的經歷，亦令他了解本港文化，加上金管局實習經驗，也幫助他了解在港創業需要甚麼條件，相信對實踐減低醫療成本的科研志向有幫助。

Tommy讀大學期間，連續2年列入院長嘉許名單，並曾於包括救世軍等多個非政府組織做義工達4年，成16名第二屆「創明天獎學金」獲表揚勇於服務社會的傑出大學生之一。他提及選讀生物科技，因小時候曾患哮喘及支氣管炎，父母不惜花2,000元送他看私家醫生，他們生病則寧願請假花1、200元回深圳醫病，冀從事科研致力減低市民醫療成本。